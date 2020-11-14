İzmirli hayırsever, anneannesinden kalan evi depremzede çifte açtı - Son Dakika

İzmir'de yaşayan hayırsever Pınar Özbek, bir süre önce hayatını kaybeden anneannesinin evini, 30 Ekim'deki depremde evsiz kalan genç çifte açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası, ev sahibi Pınar Özbek ile depremzede Gülistan ve Suat Köroğlu çiftini bir araya getirdi.

Özbek, mayıs ayında vefat eden anneannesinden kalan, kiraya vermeyi ya da satmayı düşünmedikleri Alsancak'taki evlerini, 1 yıllığına kampanya aracılığıyla ulaştığı depremzede çifte ücretsiz tahsis etti.

Açıklamada, ev sahibi Pınar Özbek ile depremzede Gülistan Köroğlu'nun sözlerine de yer verildi.

Depremde Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğunu aktaran Özbek, "Haberlerde görünce 'deprem mağdurlarına nasıl bir katkımız olabilir' diye düşündük. Anneannemden kalan bu evi bir depremzedeye açmak istedik. Sadece anılarımızı yaşatacağımıza, 'başka birileri yeni anılar oluştursun' diye düşündük. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına başvurarak depremzede aileyle buluştuk." ifadelerini kullandı.

"Pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu"

Gülistan Köroğlu ise 11 ay önce evlendiklerini, 3 ay önce kredi çekerek Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nden ev aldıklarını, depremden 6 gün önce de eve taşındıklarını anlattı. Gülistan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Eve pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu. Eşyalarımız da orada kaldı. Her şeyimizi eve yatırdığımız için kenarda köşede hiçbir şeyimiz yoktu. İnternet üzerinden Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Moralimiz çok bozuktu, ne yapacağımızı düşünüyorduk. Büyükşehir'den geri dönüş olunca çok mutlu olduk. Üzerimizde maddi ve manevi o kadar ağır bir yük vardı ki bu sıcak yuva yaraya en güzel merhem oldu."