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İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı - Son Dakika

İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı

11.08.2021 10:36
İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı, System.String[]

İzmirli hayırsever kadınların yer aldığı 'Siz Yalnız değilsiniz biz buradayız' adlı grup, Van'ın Gevaş ilçesinde maddi durumu zayıf olan çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı.

İzmirli hayırsever kadınların yer aldığı 'Siz Yalnız değilsiniz biz buradayız' adlı grup, Van'ın Gevaş ilçesinde maddi durumu zayıf olan çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı.

12 yıldır Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde sosyal faaliyetlerde bulunan ve İzmirli hayırsever kadınlardan oluşan 'Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız' grubu, Gevaş Kaymakamlığı bahçesinde gelinlik ve damatlık mağazası kurdu. Gelinlik ve damatlıkların yanı sıra nişanlık ve bindallıların da yer aldığı mağaza ile ilgili açıklamada bulunan grubun kurucusu Mine Kapı, geçmiş yıllarda da Gevaş'ta bir çok sosyal faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. 2018 yılında Erciş ilçesinde toplu sünnet töreni yaptıklarını aktaran Kapı, "2019 yılında Gevaş Yoldöndü Karakolundaki askerlerimize kütüphane kurduk. Yine 2019'da Gevaş'taki 17 kız öğrencimizi İzmir Gaziemir'e götürüp uluslar arası 23 nisan şenliklerinde misafir ettik. Bunun yanında Yoldöndü Karakolunda bir mescit yaptık. Ayrıca köy okullarımıza malzeme, kırtasiye ve giyim desteğinde bulunduk. Şimdi de Gevaş Kaymakamlığı ile birlikte ilçede bir gelinlik mağazası açtık. Amacımız, Türkiye'nin her yerinde insanlara dokunabilmek; sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmektir" dedi.

Gevaş'ta kurulan gelinlik mağazasının ilk çalışmaları olduğunu vurgulayan Kapı, "Geçen sene geldiğimizde Gevaş Kaymakamı ile birlikte gelinlik mağazası için yer tespiti yaptık. Kaymakamlık bahçesindeki atık bir binayı bize verdiler. Bir hafta önce gelip oranın boya ve badanasını yaptık. Ardından getirmiş olduğumuz gelinlik, damatlık, nişanlık, abiye ve bindallı kıyafetleri düzenleyerek mağazamızı oluşturduk. Bugün de açılışını yaptık. Bundan sonra Gevaş Kaymakamlığı bünyesinde hizmet verecek olan mağazamızı özellikle maddi durumu düşük ailelerin nişanlı olan çocukları için kurduk. Nişanlı çiftler gelip bedenlerine göre nişanlıklarını, gelinliklerini, damatlıklarını ya da kına yakılırken giyilen bindallıları alacaklar. Düğünleri ya da nişanları bittikten sonra tekrar getirip bırakacaklar. Ben şimdiye kadar bize verdiği desteklerden dolayı Gevaş Kaymakamı Hamit Genç'e teşekkür ediyor, mağazamızın ilçe halkına ve evlenecek olan çiftlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde çalışmalarının olduğunu belirten Kapı, sözlerini şöyle dürdürdü:

"Köy alan sınıfları, kütüphaneler kurup, kıyafet destekleri yapıyoruz. Bunun yanında cezaevlerinde mahkum kadınların yanındaki çocuklar ile hastanelerdeki hasta çocuklarımız için kapalı oyun parkı faaliyet salonu kurup, evlenemeyen çiftlerimizin düğünlerini yapıyoruz. Kısacası birçok alanda çalışmalarımız var. Biz resmi bir dernek veya vakıf değiliz. Siyaset olarak hiçbir desteğimiz yok. Biz 12 yıldır gönüllü kadınlardan oluşan bir arkadaş grubuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın akraba, aile ve arkadaş çevremiz bize destekte bulunuyor. Ben bu anlamda 'Siz yalnız değilsiniz biz buradayız' grubuna destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz."

Gruba yeni katıldığını dile getiren Canan Erel isimli gönüllü ise "Bu gruba girdikten sonra hayatın sadece işten eve gitmekten ibaret olmadığını anladım. Çok yorgun da olsanız, uykusuz da olsanız; verdiğiniz oyuncak paketini açan çocuğun yüzündeki o sevinci görmek, onun sevindiğini bilmek bile size yetiyor. Kim bilir bu mağazamızdan kaç tane gelin ve damadın mutluluğuna şahit olacağız. İşte bunu bilmek bile bize yetiyor" diye konuştu. - VAN

İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı
İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı
İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı
İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı
İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı

Gelinlik, Türkiye, Gevaş, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İzmirli hayırsever kadınlar maddi durumu zayıf çiftler için gelinlik ve damatlık mağazası açtı - Son Dakika


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