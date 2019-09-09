İzmirli hayırsever kadınlar Tatvanlı çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenledi

BİTLİS - "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu üyesi İzmirli hayırsever kadınlar, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenledi.

Yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelerek "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" adını verdikleri grubu kuran İzmirli ev hanımları, Türkiye'nin dört bir yanına gönül köprüleri kurmaya ve yardım faaliyetlerine devam ediyor. Daha öncesinde eşlerinin de desteğini arkalarına alarak kendi bütçeleriyle birçok hayır işine imza atan ev hanımları, yardım faaliyetleri kapsamında bu kez ise Doğu ve Güneydoğu'daki 6. toplu sünnet şölenini Tatvan ilçesinde gerçekleştirdi. Tatvan Belediyesine ait Fuar ve Sergi Salonunda düzenlenen sünnet şöleni, Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Ardından ise sünnet olacak çocuklara sünnet kıyafetleri giydirilerek, müzik eşliğinde gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. İkramlarında yapıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen sünnet şöleni programının ardından ise sünnet edilecek 20 çocuk tek tek Tatvan Devlet Hastanesine gönderilerek sünnet edildi.

Düzenlenen toplu sünnet şöleni ile ilgili bilgi veren "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu üyesi Mine Kapı, organizasyon kapsamında 20 çocuğun sünnet edileceğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da düzenledikleri toplu sünnet şölenlerinin bu yıl 6.'sını Tatvan ilçesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Kapı, "Bizler 10 yıl önce ev hanımı olan arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu grubumuzu kurduk. Çünkü; evde oturmak yerine bu tür hayır işleri yapmak ve karşılık beklemeden gönül köprüleri kurmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu yüzden bizlerde yaklaşık 10 yıldır sadece kendi bütçelerimizle, güçlerimizi de birleştirerek bu tür hayır işlerine imza atıyoruz. Türkiye'nin birçok il, ilçe ve köylerinde kıyafet yardımları, yılda iki kez toplu sünnet şöleni yapıyoruz, Bu kapsamda da Doğu ve Güneydoğu'daki 6. toplu sünnet şölenini bu yıl Tatvan ilçesinde gerçekleştirdik. Organizasyon kapsamında ilçedeki ailelerin çocukları için toplu sünnet organizasyonu düzenledik. Organizasyon kapsamında toplam 20 çocuğumuzu sünnet etmiş olacağız. Bu gün bunun için bir araya geldik. Her şey çok güzel geçti. Buda bizleri çok mutlu etti. İnşallah bölgedeki yardım faaliyetlerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Bunun yanı sıra Ekim ayında Ağrı Doğu Beyazıt Cezaevindeki mahkum kadınların yanındaki çocuklarına kapalı oyun parkı ve faaliyet salonu kuracağız. Bunun yanında Siirt ilimiz için Pervari ve Kurtalan ilçelerinde gelinlik ve nişanlık mağazası kuracağız. Burada maddi durumu düşük olan çiftler ücretsiz bir şekilde gelinlik ve nişanlığını gelip alabilecekler. İnşallah bu projelerimizin hepsi bu yıl tamamlanıp hizmete açılacak. Ben bu vesile ile bir kez daha katkı sunan grup üyelerimize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm bu çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Organizasyona katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'da sünnet olacak olan çocuklarla bir araya gelerek, organizasyonda emeği geçen grup üyelerine teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen toplu sünnet şöleni çekilen halaylarla sona erdi.