İzmirli inşaat firmalarından depremzedelere destek - Son Dakika

İzmirli inşaat firmalarından depremzedelere destek

08.11.2020 11:19
İzmirli inşaat firmalarından depremzedelere destek, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok inşaat firması, ellerindeki boş konutları, çadırlarda kalan depremzedelere 1 yıllık süre için ücretsiz olarak tahsis etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok inşaat firması, ellerindeki boş konutları, çadırlarda kalan depremzedelere 1 yıllık süre için ücretsiz olarak tahsis etti.

Bir firmanın 100 daire ile başlattığı kampanyada, başka firmaların da katılımıyla daire sayısı 200'ü buldu. Bornova Belediyesinin de kampanyaya dahil olmasıyla toplamda 500 aileye ev bulunması hedefleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedeler için düzenlenen kampanyada birçok Bornovalı iş adamının yer aldığını söyledi.

Kampanya kapsamında depremzedelere ev eşyası desteğinin de verildiğini kaydeden İduğ, şöyle konuştu:

"Kampanya kapsamında tahsis edilen evleri, evi ağır hasarlı olan vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bunun yanında belediye olarak bize gelen bağışları da bu depremzedelere veriyoruz. Sadece 200 evle kalmıyor. Başka destek verenler de var. Kampanyada 500 eve ulaşmayı istiyoruz."

İduğ, depremzedelerin acil ev ihtiyacını en azından 1 yıl için gidermeyi istediklerini de sözlerine ekledi.

"Duygusal anlar yaşadık"

İzmir merkezli bir inşaat firmasının sahibi olan ve kendi daireleri ile yine yaptıkları projelerdeki boş daireleri kiralayarak 100'ün üzerinde depremzedeyi sıcak yuvaya kavuşturan İdris Avcı, deprem ardından kendi şantiyeleri ve bitirdikleri projelerde hasar olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade etti.

İncelemelerinin ardından depremzedelerin girebileceği sıcak bir yuvaya ihtiyacı olacağını fark ettiklerini vurgulayan Avcı "Avcılar İnşaat olarak bünyemizdeki arkadaşlarımızla beraber elimizde bulunan tüm stok dairelerimizi depremzedelere ayırmak istedik. 70-80 civarındaki dairelerin hepsini kapattık. Yetmedi çünkü çok talep vardı, projelerimizin tamamında yatırımcılarımızın aldığı tüm dairelerin kira bedellerini ödedik ve deprem zedeleri yerleştirdik." diye konuştu.

Avcı, başka firmaların da kendilerinden bilgi isteyip kampanyaya destek olduğunu söyledi.

Dairelerdeki aidat, elektrik su ve doğal gaz giderlerinin de kendileri tarafından karşılanacağını belirten Avcı, işin kolayına kaçmak yerine böyle bir proje gerçekleştirerek daha mutlu olduklarını belirtti.

Avcı, "Projelerimize yerleştirdiğimiz 2 ailede hamile kadın var. Çok duygusal anlar yaşadık. Biz böyle bir kampanya yaptık. Bunun arkasından herkes destek vermeye çalıştı. 6 yaşındaki kızım kumbarasındaki paranın tamamını oyuncaklarını toplamış 'Baba bunun yarısını Elif'e diğer yarısı da Ayda'ya verelim ne olur?' dedi." ifadelerini kullandı.

"Aynı yerden devam ediyoruz"

Evi depremde yıkılan ve 4 gün arabada kalan depremzede Yeşim Sezer, yeni bir eve geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeniden yaşama tutunduklarını anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"O bir ışık, el. Tekrardan bana yaşam azmi verdiler. O yangını unuttuk. 5-6 gündür o ağlamalarımız bu sefer mutluluktan, sevinçten oldu. Tekrar ümitle hayata bağlandık. Kızım üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Ona da o düzeni, ortamı en kısa sürede sağlayacağız. Hüznü kaldı ama yaşamın içerisine tekrar döndük. Aynı yerden devam ediyoruz."

Sezer, değerli eşyalarını almak için eve girmelerine dahi imkan kalmadan binalarının yıkıldığını ve canlarını kurtardıklarını söyledi.

Seferihisar, İnşaat, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli inşaat firmalarından depremzedelere destek - Son Dakika


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