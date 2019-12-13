İzmirli inşaat firmasına "En İyi Rezidans" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli inşaat firmasına 'En İyi Rezidans' ödülü - Son Dakika

İzmirli inşaat firmasına "En İyi Rezidans" ödülü

6 saat önce

İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firmasının ürettiği proje, İstanbul'da düzenlenen törende "En İyi Rezidans" ödülüne layık görüldü.

İzmirli inşaat firmasına

İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firmasının ürettiği proje, İstanbul'da düzenlenen törende "En İyi Rezidans" ödülüne layık görüldü.


İzmirli inşaat firması, Modda Bayraklı projesiyle yapımı tamamlanmış "En İyi Rezidans" kategorisinde ödül aldı. Grup aynı zamanda Modda Port projesi ile de yapımı devam eden 'En İyi Rezidans' kategorisinden Premium proje seçildi. İstanbul'da düzenlenen Sign Of The City Awards törende ise şirket yetkilisi ödülünü aldı.


Ontan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, yaptığı açıklamada, "Geçmişten günümüze almış olduğumuz ödüller bizleri mutlu etmenin dışında sorumluluklarımızı da her geçen gün arttırmaya devam ettirdi. Amacımız; kente değer katmak ve güzelleştirmek toplum ve çevre için yararlı, geliştirici ve sürdürebilir projeler sunmayı amaçlayan MODDA markası, insanların ihtiyaç duydukları konforlu ve huzurlu mekanları yüksek standartla inşa etmeyi ilke edinen bir marka olmaya devam edecektir" dedi. - İZMİR

Bayraklı, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
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