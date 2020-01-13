İzmirli iş adamından Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli iş adamından Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı - Son Dakika

İzmirli iş adamından Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı

6 saat önce

İzmirli iş adamı Ensar Uzun, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyündeki okulun öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulundu.

İzmirli iş adamından Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı, System.String[]

İzmirli iş adamı Ensar Uzun, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyündeki okulun öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulundu.


İzmirli iş adamı Ensar Uzun'un gönderdiği kışlık mont ve botlar, Silopi'nin Irak ve Suriye sınırında bulunan Kavallı Köyü İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Yardımların ulaştırılmasına aracılık eden Kavallı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, başlattığı yardım kampanyasına İzmirli iş adamı Ensar Uzun'un kendileriyle irtibata geçerek kışlık giyim yardımında bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Bu doğrultuda yardımların kırsalda okuyan öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Babahan, "Sınırdaki okulumuza yardımların ulaştırılmasını istedik. Böyle bir inceliği gösterdikleri için tüm öğrencilere ve okul yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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