Son Dakika Haberleri: İzmirli iş insanları, Bakü'ye gitti
Son Dakika Ekonomi İzmirli iş insanları, Bakü'ye gitti

İzmirli iş insanları, Bakü'ye gitti

7 saat önce

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği, Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin organizasyonuyla İzmir'den bir grup iş insanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

İzmirli iş insanları, Bakü'ye gitti, System.String[]

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği, Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin organizasyonuyla İzmir'den bir grup iş insanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

AKİDER Başkanı Asıf Kurban, gezi tekliflerine olumlu yanıt veren MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı'ya ve geziye iştirak eden iş insanlarına teşekkür etti.

Gezinin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu belirten Kurban, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretle 1985 yılından bu yana kardeş şehir olan İzmir ile Bakü arasındaki kardeşliği perçinlemek, ekonomik iş birliklerinin daha da artmasını sağlamak, Türkiye ile Azerbaycan'ın tek millet iki devlet düsturu ile ticari, ekonomik olarak arasındaki ilişkileri genişletmek, derinleştirmek, işletmeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve uzun ömürlü iş birlikteliği tesis etmek istiyoruz. Gezi kapsamında bakanlıklar düzeyinde resmi görüşmelerin yanı sıra iş insanları ile yapılacak ikili görüşmelerde ortak yatırım ve ticaret imkanları değerlendirilecektir. Resmi görüşmeler dışında İzmirli iş insanları kardeş şehir Bakü'yü gezme ve tarihi yerlerini görme fırsatı da bulacaklardır."

İzmirli iş insanlarının 6 Kasım'a değin Bakü'de bir dizi etkinliğe katılacağı bildirildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya, 8 ayda 14 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı
444'lü numara kiraladılar, dolandırıcılık yaptılar 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:48:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirli iş insanları, Bakü'ye gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]