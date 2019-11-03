İzmirli iş insanları, Bakü'ye gitti

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği, Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin organizasyonuyla İzmir'den bir grup iş insanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

AKİDER Başkanı Asıf Kurban, gezi tekliflerine olumlu yanıt veren MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı'ya ve geziye iştirak eden iş insanlarına teşekkür etti.

Gezinin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu belirten Kurban, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretle 1985 yılından bu yana kardeş şehir olan İzmir ile Bakü arasındaki kardeşliği perçinlemek, ekonomik iş birliklerinin daha da artmasını sağlamak, Türkiye ile Azerbaycan'ın tek millet iki devlet düsturu ile ticari, ekonomik olarak arasındaki ilişkileri genişletmek, derinleştirmek, işletmeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve uzun ömürlü iş birlikteliği tesis etmek istiyoruz. Gezi kapsamında bakanlıklar düzeyinde resmi görüşmelerin yanı sıra iş insanları ile yapılacak ikili görüşmelerde ortak yatırım ve ticaret imkanları değerlendirilecektir. Resmi görüşmeler dışında İzmirli iş insanları kardeş şehir Bakü'yü gezme ve tarihi yerlerini görme fırsatı da bulacaklardır."

İzmirli iş insanlarının 6 Kasım'a değin Bakü'de bir dizi etkinliğe katılacağı bildirildi.