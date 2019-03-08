İzmirli İş Kadını, Riyad'da Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Eğitimi Verdi

İZMİRLİ iş kadını Melda Akın (32), başında bulunduğu dijital dönüşüm firmasıyla Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de de iş yapıyor.

İZMİRLİ iş kadını Melda Akın (32), başında bulunduğu dijital dönüşüm firmasıyla Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de de iş yapıyor. Son olarak Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlara yönelik düzenlenen dijital dönüşüm ve yapay zeka eğitim programına katılan Akın, son teknolojik gelişmeleri hemcinslerine anlattı. Gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Akın, "Eğitimi aslında kadınlar için hazırlamıştık; ancak ilgi o kadar çok oldu ki eğitime Suudi erkekleri de katıldı. Önümüzdeki dönemde yeni projeler geliştirmek üzerine çalışmalar yapacağız" dedi.



İzmirli Melda Akın, başarılı geçen ilkokul ve lise eğitimi sonrası burslu olarak kazandığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Akın, daha sonra aynı üniversitede 'Akıllı Mühendislik Sistemleri' üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimdeki başarısını iş hayatında da sürdürmek isteyen Akın, 2 yıl önce uluslararası yazılım şirketindeki direktörlük görevinden ayrılıp, dijital hizmetler sunulan, kendi danışmanlık şirketini kurdu. Melda Akın, İzmir merkezli şirketiyle gerek aldığı eğitim gerekse yurt dışında kurduğu bağlantılarla kısa sürede büyük başarılara imza attı. Bir ayağı İzmir'de bir ayağı da Dubai'de olan Akın, dijital hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka teknikleriyle çözülmesi çok zor olan kritik karar verme problemlerinin çözülmesi, gelecek veri tahminlemesi, planlama sorunları konularında da çalışmalar yaptı. Yapay zeka tekniklerini kullanıp, özel yazılım geliştirme ve dijital şirketlerin Orta Doğu'da büyüme stratejilerinin planlanması konularında hizmetler sundu.



KADINLARA EĞİTİM VERDİ



Melda Akın, iş hayatında, Türkiye başta olmak üzere Brezilya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de önemli çalışmalara imza attı. Akın, son olarak da kadına yeni verilen bazı haklarla gündeme gelen Suudi Arabistan'a gitti. Başkent Riyad'da ilk kez kadınlar için geçen ay düzenlenen '2'nci Suudi Uluslararası Nesnelerin İnterneti Sergi ve Konferansı'na katılan Akın, Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil etti. Akın, burada teknolojide kadın, yapay zeka, makine öğrenmesi, dijital dönüşüm eğitimleri ve seminerleri verdi. Orta Doğu'nun en büyük teknoloji organizasyonunda teknolojinin en ileri uygulamalarını anlatan Akın, aynı zamanda Suudi kadınlarına yapay zeka ve dijital dönüşümle ilgili eğitim veren ilk kadın oldu. Akın'ın sadece kadınlar için planlanan sunumuna, Suudi erkekleri de büyük ilgi gösterdi ve dikkatle dinledi.



'ÜLKEMİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM'



Suudi Arabistan'da hem kadınlara eğitim vermekten hem de kadınlar için düzenlenmesine rağmen erkeklerin de ilgi göstermesinden mutlu olduğunu, ülkesini temsil ettiği için gurur duyduğunu anlatan Melda Akın, şunları söyledi:



"Suudi kadınları bir değişim mücadelesi içerisinde. Hükümet de bu yöndeki gelişmeleri destekliyor. Arap bölgesinde kadın modelinin yeniden oluşturulması ve Suudi kadınların teknoloji ile tanıştırması için eğitim programını, Suudi hükümet yetkilileriyle birlikte planladık. İlk kez böyle bir organizasyonda, ilk kez bir kadın, kadınlara yönelik bir program planladı ve yönetti. Hem bu programı dizayn edip gerçekleştirmekten hem de bir Türk kadını olarak ülkemi bölgede temsil etmekten gurur duyuyorum. Eğitim programını 3 gün boyunca günde 5 saat olarak planlaştık. Ancak eğitimi kadınlar için hazırlamamıza rağmen Suudi erkekler de katıldı. Program bitiminde çok güzel geri dönüşler aldım. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Suudi bakanlıkla yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalar yapacağız."



KIZ ÖĞRENCİLERE BÜYÜK DESTEK



Türkiye'de özellikle de İzmir'de bilgisayar ve yazılım mühendisliği okuyan kız öğrencilere destek de verdiğini dile getiren Melda Akın, "Bu alanda ulaştığımız kız öğrencilerimiz var. Ortaokul yıllarından itibaren mentorluk yaptığım bir kız, yazılım mühendisliğini seçti, okulunu dereceyle bitirdi ve şu an büyük bir bankada yazılım geliştiricisi olarak çalışıyor. Bu öğrencilerimiz arasında uluslararası bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışanlar var. Geleceğe yönelik hedef ve çalışmalarımız devam edecek. Şu anda oldukça heyecan verici, teknolojiye ilgi duyan kadınların hayatında büyük bir değişim yaratacak bir proje üzerinde çalışıyorum. Bu proje ile yapay zeka ve ilgili alanlarında kariyer yapmak isteyen kadınların, gerekli yeteneklere erişim yolunu değiştireceğim ve bu projeyi de yapay zeka teknikleriyle ile yapacağım" dedi.





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