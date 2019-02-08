Son Dakika Haberleri: İzmirli Kadın Çiftçiler' Agroexpo'da

İzmirli Kadın Çiftçiler' Agroexpo'da

1 saat önce

14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının gözde stantlarından biri de, 'İzmirli Kadın Çiftçiler' standı oldu.

İzmirli Kadın Çiftçiler' Agroexpo'da, System.String[]
14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının gözde stantlarından biri de, 'İzmirli Kadın Çiftçiler' standı oldu. Üretici kadınlar, ürettikleri ürünleri dönüşümlü olarak fuar boyunca satışa sunacak.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir'de buluşturuyor. Orion Fuarcılık tarafından 15 holde 130 bin metrekare alanda düzenlenen Agroexpo'da çok sayıda stant kurulurken, bunlardan biri de 'İzmirli Kadın Çiftçiler' standı oldu. İzmir Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü desteğiyle kadın çiftçilerin ürünlerini sergilemesi amacıyla açılan stantta; Bayındır, Beydağ, Foça ve Kavacık'tan üretici kadınlar hem ürünlerini sergiledi hem de satış yaptı. 12 kadın çiftçi, fuar boyunca dönüşümlü olarak ürettikleri yiyecekleri ziyaretçilere sunacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

İzmir, Ekonomi
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