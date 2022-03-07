İzmirli kadın ekmeğini 4 yıldır boya badana ustalığından kazanıyor - Son Dakika

İzmir'de yıllarca farklı iş kollarında çalışan 44 yaşındaki Seda Korkmaz, son 4 yıldır boya badana ustalığıyla geçimini sağlıyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Korkmaz, çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra, çocukluk yıllarında babasından öğrendiği boyacılığa yöneldi.

Bir badana ustasının yanında temizlikçi olarak işe giren Korkmaz, daha sonra "Ben bu işi yaparım" diyerek ustalık belgesi aldı. Eline boya fırçası alıp tulum giyen Seda Korkmaz, 4 yıldır boyacı ustası olarak çalışıyor.

İşini en güzel şekilde yapan Korkmaz, kısa sürede mesleğin arananlarından biri hale geldi. Yeni şubeleri açılan bankaların şantiyelerinde, villaların tadilatlarında çalışan Korkmaz, kaba inşaat dışında alçıpan, kabartma alçı, dış sıva gibi kadınların çok nadir görüldüğü iş alanlarında çalışıyor.

Korkmaz, AA muhabirine, yıllarca restoran, satış müdürlüğü, reklamcılık gibi sektörlerde çalıştıktan sonra baba mesleği olan boyacılığa döndüğünü söyledi.

Kadın olduğu için bu işi yapamayacağını söyleyenlerin olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Boyacı ustası olarak çalışmaya başladığımda hor görenler oldu. 'Elinin hamuruyla erkek işinde ne işin var senin, sen kim ustalık kim' diyenler oldu. Şantiyede çalışmak bir kadın olarak kolay değil ama başarıyorsunuz. Ben bunu çok iyi başaranlardanım. Çok güzel bir saygınlık edindim, çok güzel bir çevre edindim. Keşke bu sayılar artsa. Bugün mimarlarımızı şantiyelerde gördüğümüzde seviniyoruz, 'şantiyede kadın var' diyoruz, keşke ustalarımızı da görebilsek."

Kendisini "kadın usta" olduğu için özellikle tercih edenler olduğunu belirten Seda Korkmaz şöyle devam etti:

"Ben amelelik döneminde 25 kiloluk alçı torbalarını ustalara taşıya taşıya buralara geldim. Ciddi anlamda güç isteyen bir iş ama şöyle bakıyorum; insanlar spor yapmak için para veriyor, ben spor yaparak para kazanıyorum. Bir kadın olarak işimi daha titiz yapmaya çalışıyorum. Eksik kalan, yanlış olan her ayrıntıyı düzeltip o şekilde işimi teslim ediyorum. Bu yüzden kadın olduğum için özellikle iş verenler oluyor. Bir kadının şantiyede çalışmasında hiçbir mahsur yok. Eğer inanıyorlarsa başarmak istiyorlarsa kadınlara tavsiye ederim."

"Kazancım çok şükür iyi"

Üniversite sınavına hazırlanan kızını da usta olarak yetiştirmek istediğini ifade eden Korkmaz, şöyle dedi:

"Kızıma eğer üniversiteyi kazanamazsan benin yanımdasın diyorum. Sen de ileride usta olacaksın çünkü şu anda piyasada usta yetişmiyor. Alaylı insan yok. Ben biraz geç girdim bundan 20 yıl önce keşke başlasaydım diyorum ama hiçbir şey için geç değil, şu anda da o farkı kapattım. Kazancım da çok şükür iyi. Dönüp baktığımda bir firmada maaşla çalışsam bugünkü şartlara sahip olamazdım. Ben bu kazançla kızımı özel okulda okuttum. Arabamı aldım. Kızım da gurur duyuyor. İşlerim iyi. Daha da iyi olacak buna inanıyorum."

Kendisine genellikle tavsiye üzerine ulaşıldığını ve olumlu mesajlar aldığını anlatan Korkmaz, "İşimi beğeniyorlar. Sonra tavsiye ediyorlar. Olumlu tepkiler alıyorum. Hoşlarına gidiyor şantiyelerde bir kadının olması. Şantiyeler argo ortamlardır kadın olunca biraz daha dikkat ediliyor." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, hedefinin bir yapı market açmak olduğunu ve ileride müteahhit olmak istediğini sözlerine ekledi.