İzmirli kadın girişimciler Ödemiş'i gezdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli kadın girişimciler Ödemiş'i gezdiler - Son Dakika

İzmirli kadın girişimciler Ödemiş'i gezdiler

7 saat önce

İzmirli kadın girişimciler, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyesi ve TOBB İzmir İcra Kurulu Temsilcisi Nezihe Uzunkol'un resmi daveti ile Ödemiş'i ziyaret etti.

İzmirli kadın girişimciler Ödemiş'i gezdiler, System.String[]

İzmirli kadın girişimciler, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyesi ve TOBB İzmir İcra Kurulu Temsilcisi Nezihe Uzunkol'un resmi daveti ile Ödemiş'i ziyaret etti.


TOBB İzmir KGK'nın tüm ilçelerden katılan birer temsilciden oluşan İcra Kurulu üyeleri ve komisyon başkanları ÖTO ve Ödemiş'te inceleme gezisi yaptılar. İzmir'den gelen heyetin ilk ziyareti Bademli Fidancılık Kooperatifi Bitki Klonlama Laboratuvarı oldu. 30 kadının çalıştığı laboratuvar hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. Kadın temsilciler daha sonra üretim tesisini gezi. Ödemişli Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, Ödemiş'in tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirmede bulundu.


İzmirli kadınlar Bademli'nin ardından Birgi'yi ziyaret edip, Ödemiş Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Zuhal Çiftçi ve Yaşar Günaydın'ın anlatımıyla Birgi hakkında bilgiler edindiler. Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden kadın girişimciler çalışmaları yerinde gözlemlediler. İzmirli kadınlar, Birgi'de özel bir yere sahip emekli müze müdürü ve ressam Emin Başaranbilek ile tanışıp, "Birgi'ye Bakmak" isimli kitabı hakkında bilgi edindiler.


Gelen heyet son olarak Ödemiş Kent Müzesini gezdikten sonra Ödemiş Ticaret Odası Başkan'ı Rıfat Eriş'i ziyaret etti. TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ve Torbalı Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri hediyelerini takdim ettiler.


Program, Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan'ı Mualla Akgün'ün Kadın Girişimciler Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmaları anlattığı sunum ile son buldu. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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