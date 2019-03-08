Son Dakika Haberleri: İzmirli Kadınlara Başkan Sürprizi

İzmirli Kadınlara Başkan Sürprizi

2 saat önce

Sabah işine, okuluna ya da arkadaş ziyaretine gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne güzel bir sürprizle başladı.

İzmirli Kadınlara Başkan Sürprizi, System.String[]

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınları çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasındaki sefere katılarak vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine bir toplu ulaşım aracını tercih eden Başkan Kocaoğlu, 8 Mart kutlaması yaptığı kadınlara çiçek dağıtırken erkekleri de pas geçmedi. Başkan'ın erkek yolculara yaptığı "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" uyarıları gözden kaçmadı. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirliler, güne keyifli ve moralli bir başlangıç yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:12 Kaynak: Bültenler

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