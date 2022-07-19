İzmirli Kadınlardan Çifte Eylemle Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi: "Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz" - Son Dakika
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İzmirli Kadınlardan Çifte Eylemle Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi: "Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz"

19.07.2022 22:40

İzmir’de kadınlar, Danıştay 10. Daire’nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ret kararını protesto etti. İki ayrı basın açıklaması yapan kadın örgütleri, "Hukuksuz kararı tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir'de kadınlar, Danıştay 10. Daire'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ret kararını protesto etti. İki ayrı basın açıklaması yapan kadın örgütleri, "Hukuksuz kararı tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" dedi.

İlk olarak Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan İstanbul Sözleşmesi Yaşatır İzmir Kampanya Grubu, üzerinde "Vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart açtı. Kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", "Sözleşme Bizimdir Vazgeçmiyoruz", "Katledilen Kadınlar İsyanımızdır", "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz" sloganları attı. Kadınlar adına basın açıklamasını Berfin Büyükertaş okudu.

Büyükertaş, "Bu kararla Danıştay, tek adam iktidarının meclisi devre dışı bırakarak istediği her kararı alabileceğini, istediği her uluslararası sözleşmeden kafasına göre çekilebileceğini göstermiştir. Bu sebeptendir ki bizler nezdinde, kadınlar nezdinde, toplum nezdinde bu kararın hiçbir meşruiyeti yoktur, kabul etmiyoruz" dedi.

Kadın cinayetlerinden örnekler veren Büyükertaş, "Katledilmesine izin verdiğiniz, koruma sağlamadığınız, katillerini ödüllendirdiğiniz her bir kadının isyanıyla buradayız. Yaşamlarımız için mücadele etmeye, sokak sokak örgütlenmeye ve İstanbul Sözleşmesi'ni her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Haklarımızı bize siz vermediniz, siz alamayacaksınız. Yaşasın kadın dayanışması, İstanbul Sözleşmesi bizimdir" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU DA EYLEM YAPTI

Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki ikinci basın açıklamasını ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Şubesi üyeleri yaptı. Kadınlar, ellerinde "İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz" yazılı dövizler tutarak "Hukuksuz kararı tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz" yazılı pankart açtı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmirli Kadınlardan Çifte Eylemle Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi: 'Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz' - Son Dakika

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