Kadınların imece usulü tarhana mesaisi başladı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde, kışlık tarhana yapımı için bir araya gelen komşu kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor.

Karaburunlu ev hanımları bölgede, "her derde deva" diye bilinen tarhananın yapımı için imece usulü çalışıyor. Besleyici olduğu kadar uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen tarhana için dağdan toplanan tarhana otu, nane, un, domates, kırmızı biber, yeşil biber ve soğan kullanılıyor.

Belirlenen malzemeleri hamur haline gelene kadar karıştıran ev hanımları, mayalanması ve kabarmasından sonra küçük parçalar halinde bez üzerinde kurumaya bekletiyor.

Kuruyan parçalar daha sonra elle ovulup elekten geçirilerek toz haline getirilerek saklanıyor.

Zahmetli olduğu için yardımlaşan kadınlar, kışlık tarhanalarını da her yıl bu şekilde hazırlamış oluyor.

Hatice Gürlük, AA muhabirine, tarhananın zahmetli bir iş olduğunu ancak elbirliği ile yaptıkları için fazla yorulmadıklarını belirtti.

Yaptıkları tarhananın bir kısmını satarak aile ekonomisine katkı sunduklarını dile getiren Gürlük, "Her bölgenin kendine özgü tarhana yapımı var. Tarhana için doğal ürünler kullanıyoruz, gerçekten çok lezzetli. Herkese tavsiye edebiliriz." dedi.

Meliha Çiftçi ise tarhana yapımının 2 gün sürdüğünü ifade etti.

"Birlikten kuvvet doğar" sözü çerçevesinde komşularla yardımlaştıklarını anlatan Çiftçi, "Ben torunlarım için yapıyorum, hem sağlıklı hem de bu şekilde daha ucuza geliyor. Annemden öğrendim, o da büyük annesinden öğrenmiş. Hazır çorba nedir, nasıldır bilmeyiz." diye konuştu.

Aycan Destireci ise her sonbahar imece usulü tarhana yaptıklarını ifade ederek, "Doğal bir ürün, misafirlerimize ikram ediyoruz. Salgın döneminde bu çorbanın kıymeti daha da anlaşıldı. Mutfaklarımızda her zaman tarhana çorbası kaynıyor. Herkese de tavsiye ederiz." dedi.