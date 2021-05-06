İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor - Son Dakika

İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor

06.05.2021 11:59

İzmir'de bir kasap dükkanında satılan sığır etinin fiyatı duyanları hayrete düşürdü. Kilosu 10 bin liradan satılan et için yurt içi ve yurt dışından ise bir hayli talep geliyor. Etleri 40 ile 60 gün kaya tuzunda bekletip, özel baharatlarla marine ettiklerini belirten kasap Bedirhan Günbay, "Etlerimiz 1,5 dakikada pişip yemeye hazır hale geliyor" dedi. Kasap Mehmet Günbey ise bazı müşterilerin etin pahalılığından dolayı espri amaçlı olarak araba takası teklif ettiklerini belirtti.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, dükkanlarında bulunan etlerin hazırlanışı biçimi ve fiyatları dikkat çekiyor. Birçok et çeşidi bulunan kasap dükkanında en dikkat çekici olan ürün ise kilosu bin 200 dolara satılan ve Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırdan elde edilen 'kobe' eti. Alınan embriyolar sayesinde Türkiye'de de yetiştirilebilen bu sığır, yetiştirilme koşulları ve pahalılığıyla ön plana çıkıyor. Özel karışım yemlerle ve uygun hava koşullarında büyütülen sığırların eti ise yetiştirilme aşamasında olduğu gibi meşakkatli bir işlemden geçiyor.

1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor

"BİR BUÇUK DAKİKADA PİŞİP YEMEYE HAZIR HALE GELİYOR"

Etlerin geçtiği işlemlerden bahseden Kasap Bedirhan Günbey, "Burada etlerimizi kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendiriyoruz. Buradaki dinlendirme amacımız etin pişirme seviyesini en az seviyeye indirmek. Burada kendimize özel 15 çeşit baharatımız var. Eti önce baharatlarla beraber dövüyoruz, daha sonra tereyağına bandırıp kaya tuzuna sürtüyoruz. Etlerimizi güzelce marine edip lezzetimize lezzet katıyoruz. Etlerimizi döküm tavayı kızdırdıktan sonra iki yanını da bir buçuk dakika pişiriyoruz ve yemeye hazır hale geliyor" diye konuştu.

1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor

"DUBAİ'DEN KATAR'DAN ÖZEL OLARAK GELEN MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

160 TL'den bin 200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen Bedirhan Günbey, "160 TL'lik etimizden dahi alan insanlar bu eti daha önce hiçbir yerde yemediklerini söylüyor. Mesela ekonomik şartlardan dolayı bin 200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor. Fakat bu etten alan insanlar da çok iyi bir şekilde geri dönüşler yapıyor. Etin fiyatı, bilmeyen insanlara pahalı geliyor. Sosyal medya sayesinde Dubai'den Katar'dan özel olarak gelen müşterilerimiz var. Bilen insanlar da bunun için geliyor. Bilmeyen insanlara etin tadına baktırıyoruz ve bu şekilde etin lezzetini gösteriyoruz" sözlerine yer verdi.

1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor

"BAZI MÜŞTERİLERİMİZ ARABA İLE TAKAS YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Kasap Mehmet Günbey ise hayvanların İç Anadolu bölgesinde nemsiz bir ortamda yetiştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hayvanların stressiz yetiştiği ortam -10 ile +10 derece arasındadır. Orada arpa, mısır ve özel kendimize ait karışımlarımızın olduğu yemlerle besleniyor. Etlerin elde edildiği hayvanlardan biri de Japon ırkı. Şu an biz bunu kendimiz besliyoruz. Onların yöntemlerinden biraz farklı besliyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor. Mesela müşterilerimizin uçak biletlerini alıyoruz, geliyorlar ve etin tadına bakıyorlar. Beğeneceklerine kesin eminiz. Alışverişini yapıp tekrar uçağına bindirip müşterilerimizi memleketlerine gönderiyoruz. İsrail'den, Katar'dan, Dubai'den gelen talepler çok. Bazen müşterilerimiz espri amaçlı olarak arabalarının anahtarlarını getirip et ile araba takası yapmaya çalışıyorlar."

1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor

"PİŞMAN OLMAYACAĞIMA ÇOK EMİNİM"

Kasaba et almak için gelen müşteri Uğur Gülvancı da, "Bu kasabı sosyal medyadan gördüm. Kuzenim de buraya çok geliyor. Lezzetini anlata anlata bitiremedi. Biz de eti çok seviyoruz. Gece saatlerinde telefona bakarken burasının videolarını izliyoruz, yerimizde duramıyoruz. Bir gelip deneyelim dedik. Çok güzel olduğuna eminim. Özel olarak buraya geldim. Arabayı yolun başına park ettim, 10 dakikadır yürüyorum. Pişman olmayacağıma çok eminim" ifadelerini kullandı.

İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor

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Son Dakika Ekonomi İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor - Son Dakika Ekonomi


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