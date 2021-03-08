İzmirli kuaför çift, kadın sağlık çalışanlarına 8 Mart'ta ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika

İzmirli kuaför çift, kadın sağlık çalışanlarına 8 Mart'ta ücretsiz hizmet verdi

08.03.2021 20:17
İzmirli kuaför çift, kadın sağlık çalışanlarına 8 Mart'ta ücretsiz hizmet verdi, System.String[]

İzmir'de kuaför çift, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden kadın sağlık çalışanlarına gün boyunca ücretsiz hizmet verdi.

İzmir'de kuaför çift, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden kadın sağlık çalışanlarına gün boyunca ücretsiz hizmet verdi.

Karabağlar ilçesinde eşi Sultan Çakar ile kuaför dükkanı işleten Süleyman Çakar, kadın sağlık çalışanı müşterilerine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ücretsiz hizmet vermek isteğini iletti.

Kuaför çiftin bu teklifini memnuniyetle karşılayan kadın sağlık çalışanlarından bazıları öğle arası ve iş çıkışı kuaföre gelerek hizmet aldı.

Süleyman Çakar, AA muhabirine, salgınla savaşta ön cephede yer alan kadın sağlık çalışanlarına Dünya Kadınlar Günü'nde jest yapmak istediklerini belirtti.

Müşterileri olan sağlık çalışanlarına hızlıca ulaştıklarını anlatan Çakar, "Öğle arası ve iş çıkışı olmak üzere 10-15 sağlık çalışanımız geldi. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Gönül isterdi ki daha fazla şeyler yapalım. Onlara gönlümüzden kopan naçizane bir hediye oldu. Çok mutlu oldular, 'Çok iyi düşünmüşsün.' dediler. Teşekkür ettiler." diye konuştu.

Kuaföre gelen tıbbi sekreter Duygu Koç ise Dünya Kadınlar Günü'nde aldıkları bu güzel hediyeyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Çakar çiftine teşekkür eden Koç, "Çok düşünceli bir hareket olduğu için sevinerek geldim. Böyle bir günde böyle bir jest çok anlamlı. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir dönemde bu anlamlı hareket bize nefes aldırdı." dedi.

Tıbbi sekreter Burçin Kanat da son bir yıl çok yorulduklarını, izin kullanmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kuaförünün kendilerine martta sürpriz yaptığını dile getiren Kanat, "Bize bu isteğini söyleyince çok mutlu oldum. Çok anlamlı oldu. İş çıkışı geldim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli kuaför çift, kadın sağlık çalışanlarına 8 Mart'ta ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika


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