İzmirli Kültürpark için ses verdi

Yüzlerce katılımcı 3 saat süren toplantıda düşüncelerini özgürce dile getirdi, önerilerini sıraladı. Toplantının son derece faydalı olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kültürpark'taki binalarda faaliyet gösteren ticari işletmelerin tahliyesiyle ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını ve tamamının boşaltılacağını belirterek, "Çok güzel öneriler var her birini değerlendireceğiz. 'Bir metreküp beton gelecekse bir metreküp beton çıkmalıdır' & ouml;nerisini dikkate alacağız" diye konuştu.

İzmir'in geleceğiyle ilgili önemli kararların, katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesi amacıyla Başkan Tunç Soyer tarafından gündeme getirilen "Arama Konferansı" serisinin ilki Kültürpark temasıyla gerçekleştirildi. İzmir Sanat merkezindeki toplantı Kültürpark Platformu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapıldı. Her kesimden İzmirli ve sivil toplum temsilcileriyle belediye yetkilileri Kültürpark hakkında görüşlerini paylaştı.

SİZİ DİNLEYEREK YOL HARİTAMIZI ÇIKARACAĞIZ

Kültürpark hakkında fikirlerini paylaşmak üzere yüzlerce İzmirlinin bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "Bu kadar büyük bir ilgi ve özenle burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün daha çok sizi dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz ki bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çıkaralım. Kapıları Montrö, 26 Ağustos, Lozan olan bu kentin en büyük zenginliklerinden biri olan Kültürpark'ı konuşacağız. Kültürpark burada yaşayan kuşların yatakhanesi, İzmir'in en iyi korunmuş ve en zengin noktası. O nedenle bu salonda bulunan herkesin ve burada olmayanların da Kültürpark'la ilgili benzer hassasiyet taşıdığını ve burayı birlikte planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim or tak akılla yönetme irademizin ilk örneğidir. Bundan sonra tarım, turizm, İzmir'in doğal varlıkları ve benzeri konularla ilgili arama konferanslarımız olacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi buradan bir yol haritası çıkaracak" diye konuştu.

TİCARİ İŞLETMELER TAHLİYE EDİLİYOR

Konuşmacıların yoğun olarak değindiği Kültürpark'taki mevcut ticari işletmelerle ilgili rahatsızlığın da son bulacağını müjdeleyen Başkan Soyer, "Kültürpark'taki binalarda yer alan ticari işletmelerin tahliyesine yönelik tüm hukuki süreçler tamamlanmış olup, tahliye işlemlerinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Hepsini boşaltıyoruz" dedi.

Yine şikayetler arasında öne çıkan bazı konuların da acil olarak ele alınacağını ifade eden Soyer, Kültürpark'taki bitki dokusuna ilişkin bakım çalışmalarının hemen başlatılması, aynı zamanda mangal veya başka amaçlarla ateş yakılmasına kesinlikle izin verilmemesi talimatını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Behçet Uz'un vasiyetini yerine getireceklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Burasını kent parkı olarak sonuna kadar koruyacağız ama Kültürpark'ın kültürünü de geri vereceğiz. Çok güzel öneriler var, her birini değerIendireceğiz. 'Bir metreküp beton gelecekse bir metreküp beton çıkmalıdır' önerisini dikkate alacağız. Bu toplantının çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Akla gelmeyecek fikirler önerildi. Ben şahsen çok yararlandım."

YÜZLERCE ÖNERİ GELDİ

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan, Konak Kent Konseyi ve Kültürpark Platformu Üyesi Yasemin Sağlam, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Ertan Dikmen'in de yönetim masasında yer aldığı toplantıda yüzlerce öneri dile getirildi. Tüm konuşmaların kayda alındığı toplantıda öne çıkan önerilerden bazıları şunlardı:

-"Benim fikrim burada Behçet Uz'un misyonu doğrultusunda bir Halk Kütüphanesi bulunması, botanik bahçesi ve BİSİM istasyonu kurulması…"

-"Behçet Uz'un Kültürpark'ını istiyoruz. O ne düşünmüş ve planlamışsa onu istiyoruz. Kültürpark'ın bir adı olmalı. Buraya Bençet Uz Kültürparkı adı verilmeli…"

-"Burada bir müze olmalı. Kongre merkezinin Kültürpark içinde yeri olmadığını düşünüyoruz…"

-"Engelliler için spor alanı ve sosyal faaliyetleri yürütecekleri alanlar yok. Burada engelliler için spor alanı yaratılmasını istiyoruz…"

-"Popüler kültürden uzak ama yenilikçi ögeler taşıyan bir Kültürpark olmalı…"

-"Bir metreküp beton atılacaksa bir metreküp beton çıkarılsın. Dışarıdan getirilecek her metreküp beton doğal yapıyı bozacaktır…"

-"Fuar salonları 5 yıldır boş. Ya halka dönük fuarlar için kullanılsın, ya da yıkılsın".

-"Bundan sonra Kültürpark'la ilgili her şeyde kamusal iradenin göz önünde bulundurulması ve şeffaf olması bizim içimizi rahatlatacaktır…"

-"Benim önerim Kültürpark'ın tarihsel ve ekolojik değerlerinin büyütülerek korunmasıdır. Basmane çukuru mutlaka Kültürpark'a katılmalıdır, hiçbir ticari amaca da hizmet etmemelidir…"

-"Hangarların olduğu yerlere doğaya uygun malzemelerle kütüphane ve etüt merkezi yapılabilir. İZFAŞ Binası fuar müzesi için kullanılabilir. Bir de eski treni de getirip bir yere kuralım…"

-"Halk doğa özlemini gidersin. Nargile olmasın ama semaverde çay içelim. Gevrek, peynirle insanlar kahvaltı yapsın."

-"Ben burada çocukların becerilerinin geliştirilmesi için workshop etkinlikleri olmasını, gölümüzün korunmasını istiyorum."

-"Moskova ve St. Petersburg'da çok güzel iki Kültürpark var. Yurtdışındaki örneklerin değerlendirilmesini öneriyorum…"

-"İzmir Metrosu'nun Kültürpark'la buluştuğu bir çıkış yok. Basmane İstasyonu ile Kültürpark arasında bir metro çıkış tüneli yapılabilir…"

-"Fuar duvarlarının yıkılmasına kesinlikle karşıyız. Fuar kapılarının yenilenmesini istiyoruz."

-"Kapalı alanların belediye kurslarına ayrılması yararlı olur."

-"Koruma amaçlı imar planının acil olarak hazırlanması ve Kültürpark Meclisi oluşturulması gerektiğini düşünüyorum."

-"Gençlerimizi yaratıcı düşünceyle buluşturacak mekanlar yaratmamız gerekiyor. Kültürpark'ın bir inovasyon alanı olması gerektiğini düşünüyorum."

-"Kültürpark'ın önemi ekolojik durumundan geliyor. Onun öne çıkarılıp bakım ve korumanın maksimum düzeyde yapılmasını rica ediyorum."

-" İzmir 1. derece deprem bölgesi ve çok sayıda yaşlı bina var. Benim önerim buradaki alanın depreme duyarlılık parkı olarak göz önünde bulundurulması…"

-"Gaziemir'e yapılacak kongre merkezinin yanı sıra bölgedeki istihdam, aş ve iş gücünün devamı açısından bir uydu kongre merkezi olarak alanın kullanılması taraftarıyız."

-"Kültürpark'ın tamamen bir yeşil alan olarak korunması gerektiğini düşünüyoruz."

-Bir ekonomik aktivite barındırmazsa ne yaparsanız yapın yaşamayacaktır. Bir kültür endüstrisi ve bir kongre merkezi olması alanın yaşamasına katkı sağlayacaktır. Mevcutların yıkılmak yerine doğru proje ve fonksiyonlarla yaşatılması Kültürpark'ın yaşatılmasına katkı sağlayacaktır."

-"Bulunduğumuz alan İzmir Yangını'nın başladığı yer. Küllerinden yeniden doğmuş bir yer. Bunu temsilen bir Zümrüdüanka anıtı diksek. Aynı zamanda Cumhuriyet'in küllerinden doğuşunu da simgeler…"

-"Kültürpark kendi enerjisini üretebilmeli, bu alanda güneş enerjisini değerlendirmeliyiz."

-"Çok fazla etkinliğin getirilmesini doğru bulmuyorum, şu anda en mükemmel haliyle muhafaza edilmelidir. Fuarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması gerektiğini düşünüyorum."

-"Bir danışma kurulu oluşturulmasını öneriyorum. Uzmanlardan oluşmuş gönüllü bir danışma kurulunun yararlı olacağına inanıyorum."

-"Kitap Fuarı'nın burada kalacağı bir düzenleme istiyorum."

-"Kurtuluş'tan Kuruluşa İzmir Müzesi kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bir de Masal Evi olmasını istiyorum."

-"Kültürpark'ta Fuar zamanı müzisyenler için bir günlük festival düzenlenebilir mi?"

-"Her şeyden önce Kültürpark'ın bir kent parkı olduğunu kabul etmemiz sonradan eklenen fonksiyonların uzaklaştırılması gerekiyor. 1997 yılında yarışmayla elde edilen projenin göz ardı edilmesi ve konunun ilgililerinin önderliğinde yeni bir proje yapılması, doğal fonksiyonlara bir önce kavuşması için bir çalışma yapmak zorundayız."