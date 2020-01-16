İzmirli Lori Şen, ABD'de Lady Diana'yı canladıracak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İzmirli Lori Şen, ABD'de Lady Diana'yı canladıracak - Son Dakika

İzmirli Lori Şen, ABD'de Lady Diana'yı canladıracak

6 saat önce

İZMİRLİ mezzo soprano Lori Şen, ABD'de nisan ayında prömiyeri yapılacak olan söz ve müziği Angela Knigh ve Randal F. Dewey'ait Lady Diana'nın hayatı üzerine yazılan 'Queen Of The People's Hearts' müzikalinde Lady Diana'yı canlandıracak.

İzmirli Lori Şen, ABD'de Lady Diana'yı canladıracak, System.String[]

İZMİRLİ mezzo soprano Lori Şen, ABD'de nisan ayında prömiyeri yapılacak olan söz ve müziği Angela Knigh ve Randal F. Dewey'ait Lady Diana'nın hayatı üzerine yazılan 'Queen Of The People's Hearts' müzikalinde Lady Diana'yı canlandıracak.

15 dilde ve farklı stillerde rahat şarkı söyleyebilen Lori Şen, geçen sene bir doğaçlama opera projesinde yer aldığını hatırlatıp, "Operanın librettosu sabit, fakat her performansta şarkıcıların doğaçlaması ile melodiler farklıydı. 'Queen Of The People's Hearts' müzikaline seçilmenin nedeni caz geçmişim nedeniyle aşina olduğum doğaçlama yeteneğimi opera stili ile birleştirmem oldu" dedi.

Maryland Lyric Opera'nın Cavallerie Rusticana temsilinin provalarında Washington National Opera'nin korosunda soprano olan Angela Knight ile tanıştığını anlatan mezzo soprano Şen, "Ortak tanıdığımız bir müzisyenden benim caz ve müzikal söylediğimi duymuş. Besteci Randal Dewey ile beraber Prenses Diana ile ilgili yeni bir müzikal yazdıklarını ve nisan ayında da müzikalin  prömiyerinin gerçekleşeceğini  söyledi. 'Bütün rolleri verdik, fakat hala Lady Diana'yi arıyoruz ve seçme yapıyoruz. Seni bir dinlemek istiyorum' dedi. 10 günde bu rolü öğrenebilir misin?  diye sordu  Bu kadar yıl içinde bu kariyer ile ilgili öğrendim ki önünüze gelen fırsatları ne kadar zor veya imkansız görünmesine bakmaksızın kabul etmekti. 'Elbette yaparım' dedim . Bütün şarkıları ve replikleri öğrendim. Bu performanstan sonra rolü bana verdiklerini belirttiler ve kontratı imzaladık" diye konuştu.

'LADY DİANA'YI ÇALIŞIYOR'

Müzikal için provaların mart ayında başlayacağını, prömiyerin ise nisan ayında gerçekleşeceğine dikkati çeken Lori Şen, müzekhalde, 'Lady Diana'yı canlandırabilmek için için özel bir çalışma programına başladığını söyledi. Şen, bu kapsamda, Lady Diana ile yapılmış röportajları izleyip, jest ve mimiklerine çalıştığını, konuşmalarını, sesini taklit ettiğini vurgulayıp, "Şarkıları söylerken çok fark yaratmıyor ancak replikleri İngiliz aksanıyla telaffuz etmem gerekiyor. Dolayısıyla İngiliz aksanı çalışıyorum. Benim için ilginç bir tecrübe . Dünyaca tanınan bir Lady'yi canlandıracak olmak heyecan veriyor" dedi. Şen, en büyük hayalinin Türk kültürünü ABD'de tanıtmak olduğunu da kaydetti.

'İZMİRLİ OLMANIN ÇOK BÜYÜK AVANTAJLARINI GÖRDÜM'

İzmirli olmasının bir avantaj olduğunu vurgulayan Lori Şen, "İzmir, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini  en iyi şekilde temsil eden şehirlerden biri. Aynı zamanda oldukça entelektüel, ve açık görüşlü bir popülasyona sahip. Hem böyle bir ortamda yetişmiş hem de İzmir Amerikan Lisesi'nde eğitim almış biri olarak her iki kültürü de kazandım. Bu da kendimi ifade etmem de ve ABD'ye ayak uydurmamda büyük katkı sağladı" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Lady Diana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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