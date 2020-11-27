İZMİR merkezli 6 ilde PKK/ KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Örgütün illegal kadın yapılanması olan Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nde görev yaptıkları tespit edilen ve aralarında HDP il, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 16 şüpheli, sosyal medyadan ise terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli ve örgütün Suriye uzantısı olan YPG terör örgütünde faaliyet yürüten 1 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı olan 17 şüpheli yakalanırken, firari olan 3 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.