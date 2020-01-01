İzmirli meslektaşlarından ilik bekleyen organ nakli profesörüne destek - Son Dakika

UZUN yıllardır gerçekleştirdiği organ nakli operasyonları ile yüzlerce kişinin yaşam süresini uzatan ve şu anda lösemi tedavisi gören İzmirli Prof. Dr. Alp Gürkan için yurdun dört bir yanında kök hücre bağışı çağrısı yapıldı. Benzer bir süreci yaşayan organ nakli koordinatörü olan ve karaciğer nakli ile yaşama tutunan doktorlardan Op. Dr. Zafer Beken, İzmirli hekimler olarak meslektaşlarına destek olduklarını belirterek vatandaşa bağışçı olma çağrısında bulundu.

Organ naklinde önde gelen uzmanlardan biri olan ve gerçekleştirdiği organ nakli operasyonları ile yüzlerce kişinin yaşam süresini uzatan İzmirli Prof. Dr. Alp Gürkan'a bir süre önce 'Akut Liyeloid Lösemi' teşhisi konuldu. İstanbul'da yaşayan ve burada tedavi altına alınan Prof. Dr. Gürkan için kök hücre nakline karar verildi. Kök hücre arayışıyla birlikte, yurdun dört bir yanında bağış kampanyası başlatıldı. Başarılı doktora İzmirli meslektaşlarından da destek gecikmedi. Prof. Dr. Alp Gürkan gibi benzer bir süreci yaşayan, organ nakli koordinatörü olan ve karaciğer nakli ile yaşama tutunan İzmirli doktorlardan Op. Dr. Zafer Beken, meslektaşına destek olduklarını belirterek vatandaşa bağışçı olma çağrısında bulundu.

BENZER BİR SÜRECİ YAŞADI

Organ ve ilik bağışına dikkat çeken Op. Dr. Zafer Beken, "Biz bağış yapmayı çok fazla seven bir toplum değiliz. Bunda çeşitli faktörler etkili oluyor. Dinimiz kesinlikle bağışa engel olan bir unsur değil. Bunun bilincinin yerleşmesi gerekiyor. Ben 2005 yılında karaciğer sirozu, ardından da karaciğer nakli ameliyatı oldum. Nakilden sonraki süreçte organ nakline gönülden destek verebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği organ transplantasyon eğitimlerine katılıp organ nakli koordinatörlüğü sertifikamı aldım ve bu süreci aktif olarak sürdürüyorum. İhtiyacı olan hastalar için ilik ve organ bulabilmek çok önemli. Ben de nakil sürecimde organ bulamadım ve kız kardeşimden nakil yapıldı. Olması gereken donörden organın alınmasıdır. Çok değerli bir hekimimiz olan Prof. Dr. Alp Gürkan'ın da kemik iliği arayışını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kemik iliği için Sağlık Bakanlığımız kemik iliği bankası sürecini başlattı. Bizler de bu süreci destekliyoruz. Aktif olarak kendi bölgemizde bu işin içindeyiz. Bir insanın hayatını kurtarmanın değeri, gerek bu dünyada gerek öbür dünyada hiçbir şeyle ölçülemez. Vatandaşlarımıza tıpkı kan bağışı yapar gibi kemik iliği bağışı yapmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

- İzmir