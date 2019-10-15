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İzmirli "mıknatıs adam"

1 saat önce

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor.

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor.

Ethem Arslan'ın vücuduna çatal, kaşık, bıçak, madeni para, tepsi gibi madeni eşyaların yanı sıra cep telefonu gibi çeşitli elektronik eşyalar da yapışıyor.

İzmir'deki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da işçi olarak çalışırken 1980'li yıllarda vücudunda farklılık hissettiğini belirtti. Vücuduna metal eşyaların yapıştığını fark ettiğini dile getiren Arslan, bu durumun günlük hayatta kendisine hiçbir sorun oluşturmadığını söyledi.

Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi.

Kendisindeki özelliği "fazla manyetik enerji" ile açıklayan Arslan, bilimsel nedeni öğrenmek amacıyla şimdiye kadar doktora gitmediğini ve halen bu özelliğinin nedenini bilmediğini dile getirdi.

Uzman görüşleri

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Aysal ise bu durumun kolun kapıya değmesiyle oluşan elektrik çarpmasından farklı bir şey olmadığını söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özden Gökdemir ise Arslan'ın vücuduna mıknatıs gibi metal cisimlerin yapışması durumunun, cam bir çubuğun yünlü bir cisme sürtündüğünde elektriklenmesinde olduğu gibi statik enerji ile ilgili olduğunu ifade etti.

İzmirli mıknatıs adam

Almanya, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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