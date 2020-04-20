İzmirli minikler, 23 Nisan'a evlerinde hazırlanıyor - Son Dakika
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İzmirli minikler, 23 Nisan'a evlerinde hazırlanıyor

6 saat önce

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden ilkokul öğrencileri, heyecanla bekledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için evlerinden hummalı çalışmalar yürütüyor.

İzmirli minikler, 23 Nisan'a evlerinde hazırlanıyor, System.String[]

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden ilkokul öğrencileri, heyecanla bekledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için evlerinden hummalı çalışmalar yürütüyor.

İzmir'de minik öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayram için günler öncesinden kolları sıvadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün YouTube kanalı üzerinden bayrak yapma, süsleme, masal, tiyatro, akıl zeka oyunları, tasarım, beceri etkinlikleri gibi alanlarda içerikler hazırlamayı öğrenen minikler, 23 Nisan'da evlerinin pencere ve balkonlarını bayrama uygun tasarlayacak. Öğrencilerin bu çalışmaları, 23 Nisan'da "Kalbimdeveevimdebayramvar" etiketiyle sosyal medyada paylaşılacak.

Çocuklar balkonlardan ve pencerelerden 23 Nisan'da saat 21.00'de İstiklal Marşı okuyup, şarkılar söyleyerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak. Türkiye'nin 7 bölgesine ait yöresel kıyafetler giyecek öğrenciler, seslendirdikleri farklı türküleri de YouTube kanalından paylaşma imkanı bulacak.

"Ayrı evlerde, aynı heyecanla bu önemli günü kutlayacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını dile getirdi. Yaşanan küresel salgın nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam ettiğini ve bu kapsamda da çocukların bayramlarını en güzel şekilde kutlamaları için çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Yahşi, şunları kaydetti:

"Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusu bu yıl farklı şekilde ancak her hanede yaşanacaktır. Çocuklarımızın bayram coşkusunu eksiksiz yaşayabilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrı evlerde aynı heyecanla bu önemli günü kutlayacağız. İstiklali genlerine kodlamış Türk milletinin her zaman olduğu gibi yine birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenerek mesafelerin vatan sevgisine engel olmadığını hep birlikte göreceğiz."

Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Ela Kutluhan ise "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bayraklarımızla bütün ülkemizi balkonlara bekliyoruz. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya duyuracağız." ifadelerini kullandı.

23 Nisan, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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