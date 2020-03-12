İzmirli miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret - Son Dakika
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İzmirli miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Meclis'e gelen anasınıfı öğrencilerini makamında kabul etti.

İzmirli miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Meclis'e gelen anasınıfı öğrencilerini makamında kabul etti.

İzmir Gaziemir'den Ankara'ya gelen Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti.

Türk bayrağı baskılı tişört giyen 11 anasınıfı öğrencisi, ziyarette İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

TBMM Başkanı Şentop, tebrik ettiği miniklere hediye verdi.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, ziyaret öncesinde miniklere yeni tip koronavirüse (kovid-19) ilişkin tavsiyelerde bulundu ve öğrencilerin ellerine sıvı dezenfektan sıktı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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