İzmirli modacıdan 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika

İzmirli tasarımcı Zeynep Acar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs'e dikkat çekmek amacıyla hem gelinlik hem de abiye elbiseler için maske yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' salgınına karşı yaşamın her alanında önlem alınmaya devam ediyor. 'Koronavirüs'e karşı modacılardan da farklı bir yaklaşım geldi. 'Koronavirüs'ün tüm dünyaya hızla yayıldığına ve henüz çözümlenememesi üzerine İzmirli tasarımcı Zeynep Acar, gelinlik ve abiye modellerine uygun maske yaptı. Çalışması hakkında bilgi veren Acar, "Biz modacılar sosyal, ekonomik ve siyasi olaylardan sürekli etkilendiğimiz için tasarımlarımız da bu sosyo-kültürel olayların etkisiyle ortaya çıkıyor. Yurtdışındaki moda sektörü de bu durumdan nasibini aldı ve moda devleri virüs nedeniyle ağır ekonomik kayıplar verdi. Biz de 'koronavüs' için kullanılan maske ile özel dikim giysiyi tamamlayarak dünyayı ilgilendiren bu sosyal olayın üzüntüsünü ifade etmeye çalıştık" dedi.Tasarımcı Acar'ın hazırladığı giysilerin modelliğini Bircan Mutlu üstlendi.