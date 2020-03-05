İzmirli modacıdan 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli modacıdan 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika

İzmirli modacıdan 'koronavirüs' önlemi

6 saat önce

İzmirli tasarımcı Zeynep Acar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs'e dikkat çekmek amacıyla hem gelinlik hem de abiye elbiseler için maske yaptı.

İzmirli modacıdan 'koronavirüs' önlemi, System.String[]

İzmirli tasarımcı Zeynep Acar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs'e dikkat çekmek amacıyla hem gelinlik hem de abiye elbiseler için maske yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' salgınına karşı yaşamın her alanında önlem alınmaya devam ediyor. 'Koronavirüs'e karşı modacılardan da farklı bir yaklaşım geldi. 'Koronavirüs'ün tüm dünyaya hızla yayıldığına ve henüz çözümlenememesi üzerine İzmirli tasarımcı Zeynep Acar, gelinlik ve abiye modellerine uygun maske yaptı. Çalışması hakkında bilgi veren Acar, "Biz modacılar sosyal, ekonomik ve siyasi olaylardan sürekli etkilendiğimiz için tasarımlarımız da bu sosyo-kültürel olayların etkisiyle ortaya çıkıyor. Yurtdışındaki moda sektörü de bu durumdan nasibini aldı ve moda devleri virüs nedeniyle ağır ekonomik kayıplar verdi. Biz de 'koronavüs' için kullanılan maske ile özel dikim giysiyi tamamlayarak dünyayı ilgilendiren bu sosyal olayın üzüntüsünü ifade etmeye çalıştık" dedi.Tasarımcı Acar'ın hazırladığı giysilerin modelliğini Bircan Mutlu üstlendi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Zeynep Acar, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bakan'dan, koronavirüs vakası bulunan THY'nin Singapur uçağı açıklaması: Mürettebat karantina altına alındı
Koronavirüsün 2 yeni mutasyonu tespit edildi İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı Valencia-Atalanta ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirli modacıdan 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]