İzmirli mühendisten 'maskematik' iddiası Patenti bana ait, belediyeyi kınıyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli mühendisten 'maskematik' iddiası Patenti bana ait, belediyeyi kınıyorum - Son Dakika

İzmirli mühendisten 'maskematik' iddiası Patenti bana ait, belediyeyi kınıyorum

6 saat önce

İzmirli mühendisten 'maskematik' iddiası: Patenti bana ait, belediyeyi kınıyorumİZMİR'de mühendis Özgür Deniz Huri (28), Büyükşehir Belediyesi'nce halkın maskeye ücretsiz erişiminin kolaylaştırılması için metro istasyonlarına yerleştirilen 'maskematik'in patentinin kendisine ait olduğunu ve...

İzmirli mühendisten 'maskematik' iddiası: Patenti bana ait, belediyeyi kınıyorum

İZMİR'de mühendis Özgür Deniz Huri (28), Büyükşehir Belediyesi'nce halkın maskeye ücretsiz erişiminin kolaylaştırılması için metro istasyonlarına yerleştirilen 'maskematik'in patentinin kendisine ait olduğunu ve izinsiz kullanıldığını iddia etti. Yasal süreç başlattığını belirten Huri, üretici firmanın kendisinden özür dilediğini de belirterek, "Belediyeye 'Böyle bir çalışmam var' dedim. Bunu patentsiz yapmışlar, kınıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle halkın maskeye erişiminin kolaylaştırılması için geçen hafta metro istasyonlarına 'maskematik' yerleştirilmeye başlandı. 'İzmirim Kart' gösterilerek, hijyen paketine erişilebilen otomasyonların ilki, Konak Metro İstasyonu'na konuldu. Karşıyaka ilçesinde yaşayan mühendis Özgür Deniz Huri, 4 maske ile dezenfektan içeren hijyen paketinin ücretsiz dağıtıldığı otomasyonların patentine sahip olduğunu ileri sürdü. Otomasyonların kendi tasarımı olduğunu iddia eden Huri, "Koronavirüs salgını başladıktan sonra vatandaşa enfekte olmadan nasıl bir otomasyon sistemiyle korunma ürünlerinin dağıtılabileceğini düşündüm ve bir otomasyon tasarladım. Bu otomasyon hiçbir şekilde el değmeden kullanılıyor. Bunun Ar-Ge çalışmasını yaptım, yurt içi ve yurt dışı patentini aldım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bununla 'Böyle bir çalışmam var, yardım edin' dedim. Ardından şok edici bir durumla karşılaştım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu patentsiz bir şekilde yapmış. Bununla ilgili hükümetle görüşüyorum ve sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kınadığımı söylemek istiyorum" dedi.

'TİCARİ AMAÇLI ÜRETMEDİM'

Otomasyon sisteminin Ar-Ge çalışmasını yaparken, 154 ülkenin para biriminin kullanılabileceği sistem tasarladığını belirten Huri, "225 kilo olan ve boyu 2 metre 10 santimetre, eni ise 1 metre 70 santimetre olan ürün tasarladım fakat şu anda İzmir'de kullanılanlar bu ürünün bir replikası gibi. Tasarladığım üründe belirlenen kartlarla ücretsiz alım da sağlanıyor. Olan bir şeyi geliştirmiş olduk ve bunun patentini aldık. İzmir'deki 'maskematik'leri üreten firmayla görüştüm. Firma bizden özür diledi ancak hukuksal süreci başlattım. Ben 'maskematik'leri ticari amaçlı değil çoluğum, çocuğum, milletim, hükümetim hastalık ve enfekte kapmasın, diye geliştirdim. Temasa geçtiğim büyüklerim ise bunu bir rant olarak gördüler ve benimle iletişim kurmayıp kendileri bunu uygulamaya koydular. Bundan sonraki süreçte 81 ilde bu otomasyonların kullanılabilmesi için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

İzmirli mühendisten 'maskematik' iddiası Patenti bana ait, belediyeyi kınıyorum

Özgür Deniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:08 Kaynak: DHA

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