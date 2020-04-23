İzmirli müzisyen çift, evlerinin balkonunda 23 Nisan konseri verdi - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan gitar sanatçısı Ahmet Yıldırım, eşi müzik eğitimcisi ve obua sanatçısı Fulya Yıldırım ile birlikte pandemi koşullarında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkonlarından konser verdi. Mahalle sakinlerinin alkışlarıyla eşlik ettiği konser, renkli görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması koşullarında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda meydanlarda buluşamayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarında ve camlarda buluştu. İzmir'de yaşayan gitar sanatçısı Ahmet Yıldırım, eşi müzik eğitimcisi ve obua sanatçısı Fulya Yıldırım ve alt katlarında oturan öğrencileri Yağmur Erdoğan ile birlikte balkonlarından konser verdi. Mahalle sakinlerinin alkışlarıyla eşlik ettiği konser, renkli görüntüler oluşturdu. 23 Nisan coşkusunu evlerinden yaşattıklarını söyleyen Ahmet Yıldırım, "Böyle bir günde mahallemizdeki güzel insanlarla beraber olmaktan çok mutluyuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyoruz. Biz bu konserden büyük keyif aldık. Bütün balkonlar doluydu. İnsanların evde kaldıkları bu dönemde bir nebze olsun güzellik yaratabildiysek ne mutlu bize. Umarım evde kaldığımız günler yakın zamanda son bulur" dedi.

'MORAL OLDU'

Evinin camından mini konseri izleyen vatandaşlardan Nigar Peşmen, "Epeydir evdeyiz. Bu konser hepimize moral oldu. Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Umarım bir an önce koronavirüs tehlikesini atlatırız. Biz de camlara çıkarak bu konsere eşlik ettik. Çok güzeldi" diye konuştu.

Konsere eşlik eden ve Atatürk konseptli kıyafetler giyen vatandaşlardan Yüksel Bayraktaroğlu ise "Bu coşkulu günde mahallemizin böyle bir kutlama yapmasından çok mutluyum. Normalde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen resmi törenlere katılırdım. Bugün resmi törenler düzenlenmiyor ama yine de hep birlikte bugünü kutlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.