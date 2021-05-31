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İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR - Son Dakika

İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR

31.05.2021 10:44

İZMİR'de yaşayan müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş (43), yürüttüğü projeyle, Yakaköy'de yaşayan müziğe ilgisi bulunan ancak enstrüman alacak maddi güce sahip olmayan ailelerin çocuklarını müzikle buluşturdu.

İZMİR'de yaşayan müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş (43), yürüttüğü projeyle, Yakaköy'de yaşayan müziğe ilgisi bulunan ancak enstrüman alacak maddi güce sahip olmayan ailelerin çocuklarını müzikle buluşturdu. Demirtaş, Amacım, müziğe dokunmayan hiçbir çocuğun kalmaması dedi.

İzmir'de yaşayan müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş (43), yürüttüğü 'Küçük Eller Projesi' kapsamında, Yakaköy'de yaşayan müziğe ilgisi bulunan ancak enstrüman alacak maddi güce sahip olmayan 6 ile 15 yaş arasında çocukları müzikle buluşturuyor. Pilot bölge olarak Yakaköy'ün seçildiğini ancak projeyi İzmir'in bütün kırsal mahallerine yaymak amacında olduğunu ifade eden Demirtaş, Çevremdeki kişilerin evlerinin raflarında duran enstrümanları topladık, maddi durumu yetersiz olan çocuklarımızı muhtar aracılığıyla bulduk. Kırsal mahallelere gidip, onlara ücretsiz olarak müzik dersi vermeye başladık. Hayatlarında ilk defa enstrüman gören çocukların heyecanları görülmeye değerdi. Çok mutluyum dedi. Projeye pek çok sanatçı ve gönüllünün destek verdiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu

İstanbul, Malatya gibi Anadolu'nun pek çok şehrinden destekler gelmeye başladı. Tek başıma başladığım bu yolda beni yalnız bırakmadılar. Pek çok halk müziği sanatçısı da projeye destek verdi. Yakaköy'le başlattığımız bu projeyi tüm kente ve Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Amacım, müziğe dokunmayan hiçbir çocuğun kalmaması dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Yakaköy'de yaşayan ve projeye destek verenlerden Fidan Cabar (55), Çocuklarımızın müzikle buluşması çok güzel bir şey. Özellikle pandemi döneminde çocuklarımız evlerde çok sıkıldı. Bu proje sayesinde, çocuklarımız da boş vakitleri değerlendiriyor. Projenin Yakaköy'de başlamış olması bizi de çok mutlu etti dedi.

Projede yer alan çocuklardan Gül Sevim (11), Ritim öğreniyoruz, çeşitli enstrümanları tanıyoruz, vaktimiz çok güzel geçiyoruz. Çok mutluyum dedi.

İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR

Pilot, İzmir, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR - Son Dakika


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