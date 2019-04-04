Son Dakika Haberleri: İzmirli O Firma 45 Milyon Euro Bedelle Batı Afrika'da Adliye İnşa Edecek

İzmirli O Firma 45 Milyon Euro Bedelle Batı Afrika'da Adliye İnşa Edecek

44 dakika önce

Türkiye ve yurt dışında yaptığı projelerle öne çıkan Ontan İnşaat, Batı Afrika Burkina Faso ülkesinde hayata geçirilecek adliye binaları projesinin ana yüklenicisi oldu.

İzmirli O Firma 45 Milyon Euro Bedelle Batı Afrika'da Adliye İnşa Edecek, System.String[]
Türkiye ve yurt dışında yaptığı projelerle öne çıkan Ontan İnşaat, Batı Afrika Burkina Faso ülkesinde hayata geçirilecek adliye binaları projesinin ana yüklenicisi oldu. 45 milyon Euro değerindeki proje sözleşmesi, Burkina Faso'da imzalandı.

İzmirli merkezli Ontan İnşaat, Türkiye ve yurt dışında yeni projelere imza atarken, ülkede katma değer oluşturmaya devam ediyor. İnşaat firması, Batı Afirka'da Türkiye için gurur kaynağı bir çalışmaya daha imza attı. Firma, Batı Afrika'nın Burkina Faso ülkesinde devlet başkanlığı tarafından yaptırılacak 45 milyon Euro değerindeki adliye binaları projesinin ana yüklenicisi oldu.

Projenin sözleşmesi, Ontan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, Taahhüt Departman Müdürü Selçuk Şahbazlar ve Turkish Burkina Construction Company yetkilileri arasında imzalandı. Projeyle ilgili bilgi veren yetkililer, "Sözleşme bedeli 45 milyon Euro olan proje ülkenin demokrasisin sembolü olması açısından bir prestij projesidir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Sayıştay binaları olarak 3 bina ve sosyal tesisten oluşmaktadır. Projenin yapımına 2019 Mayıs ayında başlanıp 18 ayda tamamlanacaktır" denildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:42 Kaynak: İHA

Burkina, Afrika, Ekonomi
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