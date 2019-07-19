Son Dakika Haberleri: İzmirli öğrenci Türkiye'yi "Gençlik Tarım Zirvesi"nde temsil edecek
Son Dakika Güncel Haber

İzmirli öğrenci Türkiye'yi "Gençlik Tarım Zirvesi"nde temsil edecek

34 dakika önce

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Uğur Gönül, Brezilya'da düzenlenecek Gençlik Tarım Zirvesi'nde (Youth Ag Summit) Türkiye'yi temsil edecek.

İzmirli öğrenci Türkiye'yi
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Uğur Gönül, Brezilya'da düzenlenecek Gençlik Tarım Zirvesi'nde (Youth Ag Summit) Türkiye'yi temsil edecek.

Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Uğur Gönül, 4-6 Kasım tarihlerinde 45 farklı ülkeden gıda güvenliğini savunan 100 genci bir araya getirecek olan zirveye katılacak.
Hukuk öğrencisi Gönül, Birleşmiş Milletler tarafından da dünyanın örnek kırsal kalkınma modeli seçilen Tire Süt Kooperatifi'nin başarısını anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Gönül, tarıma olan ilgisinin ortaokuldayken aldığı tarım teknolojileri dersiyle başladığını belirtti.
Gençlerin daha iyi bir gelecek için fikirlerini sunacağı bir zirvede yer alacağı için mutlu olduğunu aktaran Gönül, şunları kaydetti:

"Brezilya'da düzenlenecek zirvede, küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri güçlü bir iş birliği ile bir araya getiren bölgesel kooperatiflerden bahsedeceğim. Bunun en başarılı örneklerinden biri ülkemizin en büyük kooperatiflerinden biri haline gelen Tire Süt Kooperatifi'dir. Zirvede kooperatifin işleyişini ve projelerini anlatacağım."
Brezilya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ciciş Esra Ersoy, bikinili videosuyla Ebru Polat'a gönderme yaptı! İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:18:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirli öğrenci Türkiye'yi "Gençlik Tarım Zirvesi"nde temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]