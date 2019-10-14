İzmirli öğrenciler barış pınarı harekatı'ndaki askerlere moral mektupları yazdı

İZMİR Bakırçay Üniversitesi'nde Yeniler Kulübü adlı öğrenci topluluğu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerleri desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla mektup yazdı. Kağıtlara duygu ve düşüncelerini yazarak askerlerin yanında olduklarını belirten gençler, zarfların valilik aracılığıyla askerlere ulaşmasını sağlayacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı'nın desteklediği Yeniler Kulübü isimli öğrenci topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi.