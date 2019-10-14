İzmirli öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere moral mektupları yazdı

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Yeniler Kulübü adlı öğrenci topluluğu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerleri desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla mektup yazdı. Kağıtlara duygu ve düşüncelerini yazarak askerlerin yanında olduklarını belirten gençler, zarfların valilik aracılığıyla askerlere ulaşmasını sağlayacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı'nın desteklediği Yeniler Kulübü isimli öğrenci topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Yeniler Kulübü'nün kurduğu stanttan kağıt, kalem ve zarf alan öğrenciler, bu harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençlerin mektuplarını toplayan Yeniler Kulübü üyeleri, zarfları valilik yoluyla harekatta görev alan askerlere iletecek. Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Yeniler Kulübü başkanı Yunus Emre Sarı, Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Hem Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek olmak, hem de askerimize moral ve motivasyon sağlamak amacıyla mektupları onlara göndererek, askerlerimizin manevi olarak güzel şeyler hissetmesini istiyoruz. Onların maddi bir şeye ihtiyaçları yok, devletimiz zaten karşılıyor. Fakat manevi desteğe ihtiyaçları var dedi. Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin sınır güvenliğinin sağlanması adına önemli bir harekat olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Orhan Türkmen, Ben de Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girdim ama olmadı. Askerlerimiz canla başla savaşıyorlar. Biz ülkece içimizde bazı sorunlar yaşasak da, böyle durumlarda birbirimize kenetlenebiliyoruz. Oradaki askerlerimize gönülden dualarımızla, desteklerimizle, her şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Eğer çocukların korkmadığı bir ordu varsa o da Türk Ordusu'dur. Oraya ya şehit ya gazi anlayışıyla gidiyorlar. Bu inanç onlara yeter. Biz de onların maddi, manevi her şekilde destekçisiyiz. Umarım mektuplarımız ellerine ulaşır, mutlu olurlar diye konuştu. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet İstek ise, Sosyal farkındalık oluşturarak, böyle önemli bir konuda okulumuzda yapmış oldukları çalışma farkındalığımızı artırdı. Benim de gönlümden geçen bazı şeyler vardı, ben de mektup yazıp askerlerimize göndermek istiyorum. Bu mektuplar hem askerimize moral, hem de dua anlamına geliyor dedi.