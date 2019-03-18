Son Dakika Haberleri: İzmirli Öğrenciler Çanakkale'deki Şehitlikleri Ziyaret Etti

İzmirli Öğrenciler Çanakkale'deki Şehitlikleri Ziyaret Etti

25 dakika önce

İzmirli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye gitti.

İzmirli Öğrenciler Çanakkale'deki Şehitlikleri Ziyaret Etti, System.String[]
İzmirli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye gitti.

Özel Bornova Birikim İlkokulu Müdürü İsmail Acar, yaptığı açıklamada yurt topraklarının korunması ve Türk bayrağının dalgalanması için birlik, beraberlik, bütünlük içinde verilen mücadeleyi yerinde anlamak, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak, güzel vatanı emanet eden atalara olan borcu bir kez daha hatırlamak öğrenci ve velileriyle Çanakkale'ye gittiklerini ifade etti.

Çanakkale'nin Seyyit Onbaşı'nın, Ezineli Yahya Çavuş'un ve isimsiz binlerce kahramanın diyarı olduğunu kaydeden Acar, bir milletin tekrardan diriliş destanını bu kentte yazdığını aktardı.

Acar, şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirli Öğrenciler Çanakkale'deki Şehitlikleri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]