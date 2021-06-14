İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı - Son Dakika

Bornova Anadolu Lisesi'nin AB Erasmus+ programı kapsamında paydaş olduğu "Fairy Tales That Unite Us" isimli proje, Ulusal Ajans'tan hibe almaya hak kazandı.

Bornova Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ile Hollanda ve Macaristan'dan birer okul tarafından hazırlanan proje, masallar aracılığıyla ortak değerleri belirlemeyi ve masalların geçmişten geleceğe ilettiği etik ve ahlaki değerleri öğrencilere öğretmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin kendi kültürlerini daha derinden öğrenerek gelecek nesillere aktarmalarını sağlamayı da hedefleyen projenin dili İngilizce olduğu için projeyle öğrencilerin dil becerileri de geliştirilecek.

İzmirli öğrencilerin de paydaş olduğu uluslararası proje, Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Öğrenciler dijital ortamda bir araya gelerek proje faaliyetleri çerçevesinde eğlenceli videolar ve panolar düzenledi, ortak bir masal yazdılar ve bunu dijital kitaba dönüştürdü.