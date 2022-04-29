İzmirli öğretim üyesi, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika
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İzmirli öğretim üyesi, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek

29.04.2022 11:54
İzmirli öğretim üyesi, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek

İzmir Demokrasi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ece Ekşin Çerkezoğlu'nun Lindau Nobel Laureate toplantısına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ece Ekşin Çerkezoğlu'nun Lindau Nobel Laureate toplantısına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Lindau kentinde bu yıl 71.'si düzenlenecek toplantının Nobel ödülü almış bilim insanları ile genç araştırmacıları bir araya getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunsçiper, Çerkezoğlu'nun toplantı için TÜBİTAK tarafından Türkiye'den katılacak adaylar arasında gösterildiğini kaydetti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Çerkezoğlu'nun uluslararası akademisyenlerden oluşan jüri tarafından toplantıya davet edildiğini kaydeden Tunçsiper, "Dünya genelinde 611 genç araştırmacı arasında yer alan öğretim üyemizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Öğretim Üyesi, Demokrasi, İzmir, Nobel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli öğretim üyesi, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika


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