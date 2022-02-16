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İzmirli öğretmene "çeviri" ödülü - Son Dakika

İzmirli öğretmene "çeviri" ödülü

16.02.2022 16:08
İzmirli öğretmene "çeviri" ödülü

Öğretmen Nurdan Cihanşümül Maral, Çeviri Derneği tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak verilen çeviri ödüllerinde "Meslekte Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Öğretmen Nurdan Cihanşümül Maral, Çeviri Derneği tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak verilen çeviri ödüllerinde "Meslekte Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

İzmir'de İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve doktora çalışmalarını da Ege Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde yürüten Maral, psikoloji alanında çeviriler yapıyor.

Maral'a Çeviri Derneği tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak verilen çeviri ödüllerinde "Meslekte Başarı Ödülü" verildi.

Bessel van der Kolk tarafından yazılan ve travma çalışmaları konusunda önemli bir kaynak haline gelen "Beden Kayıt Tutar" adlı kitabın yanı sıra çok sayıda kitabın çevirmeni olan Nurdan Cihanşümül Maral, bu anlamda ödül almanın çok değerli olduğunu ifade etti.

Özellikle psikoloji alanında çeviri yapmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Maral, önemli eserleri Türkçe'ye çevirerek literatüre yeni kaynaklar kazandırmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

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İngilizce, Öğretmen, Doktora, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli öğretmene 'çeviri' ödülü - Son Dakika


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