İzmirli okçu Yasemin Ecem'in ikinci olimpiyat gururu
06.06.2021 13:14
ANTALYA'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda İzmirli Yasemin Ecem Anagöz, kariyerinin ikinci olimpiyatlarına da kota almayı başardı.
ANTALYA'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda İzmirli Yasemin Ecem Anagöz, kariyerinin ikinci olimpiyatlarına da kota almayı başardı. Henüz 18 yaşındayken 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden 22 yaşındaki sporcu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na bu kez altın madalya için gidecek. Antalya'daki organizasyonda kota almayı başardıktan sonra finalde Fransız rakibi Lisa Barbelin'e mağlup olan Yasemin Ecem, gümüş madalya kazandı. Göztepeli sporcu, kariyerinde 2018 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonu olup dünyada yılın okçusu da seçilmişti.
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