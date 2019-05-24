İzmirli ortaokul öğrencilerinden 'Canlı Portreler' sergisi

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Yunus Polis Ekibi Kaza Yaptı: 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var