İzmirli ortaokul öğrencisinden, mülteci çocuklar için yardım kampanyası - Son Dakika
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İzmirli ortaokul öğrencisinden, mülteci çocuklar için yardım kampanyası

6 saat önce

İzmirli ortaokul öğrencisinden, mülteci çocuklar için yardım kampanyasıİZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde oturan Yiğit Kaan Kızlıer (13), ihtiyaç sahipleri için 'Çocuklar Üşümesin' adıyla bir kampanya başlattı.

İzmirli ortaokul öğrencisinden, mülteci çocuklar için yardım kampanyası, System.String[]

İzmirli ortaokul öğrencisinden, mülteci çocuklar için yardım kampanyası

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde oturan Yiğit Kaan Kızlıer (13), ihtiyaç sahipleri için 'Çocuklar Üşümesin' adıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanan giysileri, durumu olmayan mülteci çocuklara ulaştıracaklarını belirten Kızlıer, "Vicdan sahibi herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum' dedi.

Ortaokul öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer, havaların soğuması sebebiyle, giysi ihtiyacı olan mülteci çocuklar için yardım kampanyası başlattı. 'Çocuklar üşümesin' kampanyası için afişler bastırdı, sosyal medyadan da destek çağrısında bulundu. Yaklaşık 4 hafta boyunca toplanacak olan kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak. Kıyafetlerin, Bademler Doğal Yaşam Merkezi'nde toplanacağının altını çizen Kızlıer, "Konak ve Alsancak civarında üzerlerinde giysi olmadan cam silen çocuklar gördüm ve bu durum beni çok etkiledi. Ben de onlara yardımcı olmam gerektiğini düşünerek 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası başlattım. Kampanya fikrimi, içinde bulunduğum 'cocukdostu.org' isimli meclise söyledim. Onlar da seve seve yardım edebileceklerini iletti. Sosyal medya üzerinden ve bastırdığımız broşürlerle, projemizi insanlara duyurduk, giysi gelmeye başladı. Gelen ürünleri Bademler Doğal Yaşam Merkezi'nde biriktiriyoruz" dedi.

'HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL'

İzmir'in yanı sıra başka şehirlerden de giysi yardımları yapıldığını belirten Kızlıer, "4 hafta boyunca giysi topladıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başlayacağız. Telefonla bize ulaşan insanlar var. Sadece İzmir'den değil, başka illerden de kargoyla kıyafetler geliyor. Öğretmen olan anne ve babamın öğrencileri de kampanyaya destek verdi. Vicdan sahibi herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Hayat, paylaştıkça güzel. Çocuklara destek olalım ki çocuklar üşümesin" ifadelerini kullandı.

Baba Vedat Kızler ise, oğlunun başlattığı kampanyayla ilgili mutluluğuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu projeye 7'den 70'e herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar, soğuk havalarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, bizim de onlara destek olmamız lazım. Bunun yanı sıra çocuklarımızın bu şekilde duyarlı olmaları çok sevindirici. 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocuklar giysiye kavuşurken, bizim çocuklarımız da empati yeteneği kazanıyor."

Bora Füzesi, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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