İzmirli oyuncudan "takipçi sayısı" tepkisi

İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk, oyuncuların performanslarından çok takipçi sayılarına bakılarak rol dağıtımı yapıldığını öne sürerek bu duruma tepki gösterdi.

Son yıllarda sosyal medya, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hemen hemen her konu sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Oyunculuk da bu konular içinde en başı çekiyor. Artık oyuncuların performanslarına bakarak değil, sosyal medya takipçi sayılarına bakarak rol dağıtımı yapıldığını dile getiren sanatçılar gün geçtikçe artıyor. Oyuncu İlker Aksum'un bu konudaki sözlerinin ardından İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk de duruma veryansın etti.

"Kendilerini sanatçı ilan ediyorlar"

Genç sanatçı, "Eskiden deneme çekimlerine girerdik, yönetmen role uygun görürse seçerdi. Şimdilerde nerde yeteneksiz, nerede kendini fenomen zanneden insan var kendini oyuncu, sanatçı ilan ediyor. Ne acı ki bu kişileri yapımcılar rant uğruna tercih ediyor. Ne usta oyuncular var ki televizyonda izleyemez olduk. Ben 11 yıldır sinemanın içinde bir oyuncuyum. Oyunculuğun yanında da müzisyenlik, senaristlik, eğitmenlik yapıyorum. 11 yıldır hala kendimi nasıl geliştiririm diye düşünürken, hiçbir yeteneği olmayan birçok insan sahte takipçiler ile kendini ünlü ve sanatçı zannediyor" diye konuştu.

"Takipçin varsa sanatçısın"

Birçok genç yeteneğin kaybolup gittiğini belirten Öztürk, "Ben 2018 yılında Cannes Film Festivalinde ülkeyi temsil eden oyunculardan biriydim. Bunu kaç kişi biliyor, bilmiyorum. O zaman biz bu işi bırakalım, gençler de eğitim almak yerine sosyal medya takipçisi alsın ve parasını onlara harcasın. Yapımcılar da ömrü en fazla 10 bölüm olan projeler yapsın. Takipçin varsa zenginsin, sanatçısın, oyuncusun" ifadelerini kullandı. - İZMİR