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İzmirli para atletten 1 yılda 3 rekor

6 saat önce

TÜRKİYE'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart, Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 100 metre koşusunda kendi rekorunu 1 yıl içinde üçüncü kez kırdı.

İzmirli para atletten 1 yılda 3 rekor, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart, Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 100 metre koşusunda kendi rekorunu 1 yıl içinde üçüncü kez kırdı. Temmuz ayında Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda 100 metreyi 14.89, ağustos ayında Fransa'daki Paris Grandprix'inde ise 14.78'de koşarak rekor kıran 38 yaşındaki para atlet, Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın T63 100 metre yarı finalinde rekorunu 14.54'e çekti.

Şampiyonada finali kıl payı kaçıran sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Doğuştan ortopedik engeli nedeniyle sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Nurullah Kart, yıllarca tekerlekli sandalye basketbolu oynadı. 2012 yılında hediye protezlerle geçtiği atletizm branşında kısa sürede başarı yakalayan ampute sporcuya Gençlik ve Spor Bakanlığı geçen yıl Almanya'daki Avrupa Şampiyonası öncesi protez bacak hediye etti.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
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