İzmirli paramotorcular, SMA hastası Nefes için havalandı - Son Dakika

İzmir'de bir grup paramotor pilotu, Hatay'da yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki Nefes Yeşil için uçuş gerçekleştirdi.

Samandağ ilçesinde yaşayan Cemil ve Nilay çiftinin kızları Nefes'in yurt dışında yapılması planlanan tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek olmak üzere İzmir Paramotor Airshow ekibi, Bayraklı sahilinden havalanarak gösteri uçuşu yaptı.

Pilotlar Metin Pehlivan, Armağan Kemal Akpaklar ve Cosmin Şerban, Körfez üzerinde yaptıkları uçuş sırasında "Nefes yaşasın, Nefes'e sen nefes ol" yazılı pankart açtı.

Uçuşla ilgili açıklama yapan paramotor pilotu Metin Pehlivan, daha önce de aynı hastalığı yaşayan çocuklar için benzer çalışmalar yaptıklarını belirterek, Nefes bebeğin yurt dışında yapılması planlanan tedavisi için farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.