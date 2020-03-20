İzmirli sağlık çalışanlarından

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladığı video ile destek oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Başhekim Doç. Dr. Enver Yalnız ve bir grup sağlık çalışanı, "Biz sizin için buradayız, sen de bizim için evinde kal" sözleriyle seslendi.

Hastane başhekimi Yalnız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için böyle bir video hazırladıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının hastanelerde yeni tip koronavirüsün tedavisi konusunda mesai harcadığını dile getiren Yalnız, sosyal medyada gösterilen ilgiye teşekkür etti.