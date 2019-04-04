İzmirli Sanatçı Mert Algan First Maksim'de

Pazar akşamı muhteşem Gala gecesinde sevenleri ile buluşuyor.

İzmirli Sanatçı 'Sosyal Medya' adlı Şarkısı ve Klibi ile gündemde olan yakışıklı Popçu Mert Algan 7 Nisan Pazar akşamı saat 23:00-04:00 arası First Maksim Alsancak 1.Kordon'da sevenleri ile buluşuyor.

'Gala gecesinde birbirinden güzel şarkı Repertuarı hazırladığını söyleyen Mert Algan en güzel Damar şarkılarının yanı sıra güncel Pop şarkılarını da sahnede seslendirerek sevenlerini dostlarını arkadaşlarını özel gala gecesi First Maksim Alsancak 1.Kordon'a beklediğini söyledi ifade etti.'