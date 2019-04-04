İzmirli Sanatçı Mert Algan First Maksim'de
1 saat önce
İzmir sahnelerinin aranan seslerinden olan İzmirli genç sanatçı 'Sosyal Medya' adlı Şarkısı ve Klibi ile bir anda Müzik gündemine oturdu.
Pazar akşamı muhteşem Gala gecesinde sevenleri ile buluşuyor.
İzmirli Sanatçı 'Sosyal Medya' adlı Şarkısı ve Klibi ile gündemde olan yakışıklı Popçu Mert Algan 7 Nisan Pazar akşamı saat 23:00-04:00 arası First Maksim Alsancak 1.Kordon'da sevenleri ile buluşuyor.
'Gala gecesinde birbirinden güzel şarkı Repertuarı hazırladığını söyleyen Mert Algan en güzel Damar şarkılarının yanı sıra güncel Pop şarkılarını da sahnede seslendirerek sevenlerini dostlarını arkadaşlarını özel gala gecesi First Maksim Alsancak 1.Kordon'a beklediğini söyledi ifade etti.'
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:57 Kaynak: Bültenler
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