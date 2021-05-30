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İzmirli şehit öğretmen görev yaptığı Sason'da anıldı - Son Dakika

İzmirli şehit öğretmen görev yaptığı Sason'da anıldı

30.05.2021 00:58
İzmirli şehit öğretmen görev yaptığı Sason'da anıldı, System.String[]

Batman'da görev yaparken 27 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Erkan Özcan, şehit yakınları, öğretmenler ve köy halkı tarafından daha önce görev yaptığı Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyünde anıldı.

Batman'da görev yaparken 27 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Erkan Özcan, şehit yakınları, öğretmenler ve köy halkı tarafından daha önce görev yaptığı Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyünde anıldı.

Batman'ın Sason ilçesi Aydınlık köyünde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda Aydınlık köyünde görevliyken 29 Mayıs 1994'de PKK terör örgütü tarafından haince şehit edilen öğretmen Erkan Özcan için Kur-an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programında konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "27 yıl önce terör örgütü PKK'nın şehit ettiği İzmirli Erkan öğretmenimizi anmak için buradayız. Şunu herkesin iyi bilmesini istiyoruz ki, hiç bir zaman şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Bizler her zaman ve her yerde terörü lanetlemeye devam edeceğiz. Son günlerde görüyoruz ki İçişleri Bakanımızı hedef alanlar vardır. Bunlar neden bakanımızı hedef aldıklarını çok iyi biliyoruz. İçişleri bakanımız yalnız değildir. Neden bakanımızı hedef alıyorlar, çünkü bayrağımızın dalgalandığı her yerde bayrak ve devlet düşmanlarına darbeyi indirmiştir. Bazı kişilerin kuyruğuna bastığı için onunla uğraşıyorlar. Bizler her şeyden önce halk olarak bakanımızın yanındayız" dedi.

"Kaleme sıkılan kurşun ilme ve irfana sıkılmıştır"

PKK terör örgütün eğitimi hedef aldığını belirten öğretmen Kemal Belge ise "İlçemiz Aydınlık köyünde öğretmenlik yapan Erkan öğretmenimiz Sason ilçesinden Batman'a giderken PKK terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Kaleme sıkılan kurşun ilme ve irfana sıkılmıştır. PKK terör örgütünün amacı halkı cahil bırakarak istediği şekilde kullanmaktır. Bu hain örgüt bölgemizde okullar, kütüphaneler, camiler ve yol çalışmalarında yer alan ekipmanlara zarar vermiştir. Bu eylemleri yapan PKK'nın amacı bölge halkını açlığa ve sefalete sürüklemektir" diye konuştu.

Aydınlık köy muhtarı Kemal Yaşar yaptığı konuşmada PKK terör örgütünü kınadı. Muhtar Yaşar, "PKK tarafından şehit edilen öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu topraklarda böyle acılar bir daha yaşanmaz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. PKK terör örgütü halka acıdan sefaletten başka bir şey vermemiştir. PKK terör örgütünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Programın ardından köy imamı Ahmet Kara tarafından şehit öğretmen Erkan Özcan ve diğer şehitler için dua edildi. - BATMAN

Batman, Şehit, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmirli şehit öğretmen görev yaptığı Sason'da anıldı - Son Dakika


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