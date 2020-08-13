İzmirli servisçilerden Büyükşehir önünde 'S Plaka' eylemi - Son Dakika

İzmirli servisçilerden Büyükşehir önünde 'S Plaka' eylemi

İZMİR - İzmir'de 'S Plaka' sahibi servisçiler, belediyenin "S Plaka için yeniden ihaleye çıkacağı" iddiaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, 6 aydır çalışmadıklarını ve ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

İzmir'de servisçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "S Plaka için ihaleye çıkacağını" iddia ederek araçlarıyla geçtiğimiz pazartesi günü eylem yapmıştı. Kentte faaliyet gösteren yüzlerce servisçi, araçlarıyla Konak Tüneli girişinde toplanarak yolu trafiğe kapatmış; korna çalarak protesto eylemi yapan şoförler polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açmıştı. Servis şoförleri eylemlerini bugün de araçları olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde sürdürdü. Kentte S plaka sahibi çok sayıda servisçi, Konak'ta Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüyen servisçiler, slogan atıp "S Plaka" ihalesine karşı çıktı.

"Lütfen sesimizi duyun"

35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, burada yaptığı açıklamada, 6 aydır çalışmadıklarını ve ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirtti. Mert, "6 aydır tek kuruş gelirimiz olmadı. Sezona başlamak için nereden baksak 8-9 bin para lazım. Zaten paramız yok, hısım akraba borç vermez oldu. Kredi, kredi kartları zaten ödenmedi. Ertelenen borçlar birikti, meslekten soğutulduk. Lütfen devlet memurları, işçiler empati yapsın. 6 aydır maaş almadıklarını düşünsün. Biz bankaların da akrabaların da arkadaşların da kara listesine girdik, kimse bize selam da borç da vermiyor. Lütfen sesimizi duyun. Biz hep ürettik, devlete yük olmadık. Her türlü vergiyi verdik de verdik. Hatta istihdama katkı bile sağladık. Devlet büyüklerimize arzımız bize nakdi destek verilmesi yoksa aç kalacağız. Servisçinin hali böyle iken birde buna servis plakası arttırım ihalesi yapılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"Gelin bu sevdadan vazgeçin"

İhaleden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Mert, "Bu ihale esnaf için değildir, taşıma şirketlerini bu kadar mağdur olan esnafa karşı muhtaç etmemek içindir. Bu ihale 3 bine yakın işsiz servisçi esnafının arasına en az bin kişinin daha katılması anlamına gelmektedir. Bu ihalenin öncülüğünü kimin yaptığını ve ihale olduktan sonra nasıl yüzümüze bakacaklarını seçimlerde oy isterken yaşadığımız sıkıntılarımızı emin olun bir an bile sizlere unutturmayacağız. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Gelin sokak aralarında evlerinin önünde işsiz yatan binlerce servis araçlarını kendi gözlerinizle görün. Biz binlerce işsiz servisçi esnafı aklıselim hareket etmek istedikçe sinir uçlarımıza dokunulmasın. Bu arkamdaki kalabalık emin olun dağın sadece görünen yüzü. Bu haklı mücadelemizi sonu ne olursa olsun bırakmadık ve asla bırakmayacağız. Buradan esnaf ve emekçi dostu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyor ve rica ediyoruz; bizi bağlı bulunduğumuz meslek odalarından ya da İzmir Taşımacılar Derneğinden dinlemeyin. Bir kere olsun bizi bizden dinleyin ki gerçekleri, oynanan oyunları, servis plakası ihalesinin asıl iç yüzünü, amacını size anlatabilelim" açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yapmıştı

İzmirlilerin yaşam kalitelerinin artırılmasının öncelikli amaç olduğu belirtilen açıklamada, "İzmir Ulaşım Ana Planı uluslararası düzeydeki akademisyenler ve konunun uzmanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından hazırlanan bilimsel bir çalışmadır. 2030 yılına kadar kentin ihtiyaç duyacağı ulaşım planlaması ile ilgili bir yol haritası niteliğindedir. 'S' plakalı servis aracı ihtiyacına yönelik projeksiyon da kentin gelişimi ve nüfus artışını içeren bu plan doğrultusunda oluşturulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren ve başlangıçta İl Trafik Komisyon Kararları ile sınırlandırılan 'S' plakaları sayıları, 'Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar' başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen esaslar çerçevesinde ihale yolu ile artırılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan ihalelerle 2010 yılında 700, 2016 yılında ise 300 adet S plaka verilmiştir. Ayrıca 6360 sayılı yasa ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan Ödemiş, Tire, Bergama, Dikili ilçeleri tarafından yapılan 'S' plaka ihalelerinden alınan ve sadece sınır komşu ilçelerinde çalışma yetkisi bulunan 296 adet plaka ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 5 bin 849 'S' plaka bulunmaktadır. İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, sanayiciler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler, kent genelinde açılan yeni eğitim ve üretim tesislerinin yanı sıra pandemi süreciyle birlikte birçok fabrika ve işletmenin kendi servis ağını kurma gereksinimi bu alandaki ihtiyacı artırmış, İzmir Ulaşım Ana Planı ulaşım yatırım süreçleri, nüfus projeksiyonları ve ulaşım modeli kalibrasyonu kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda kent genelinde 'S' plakalı servis aracı ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle İzmir Ulaşım Ana Planında belirlenen kent merkezine hizmet verecek şekilde il genelinde S plaka ihalesi öngörülmüştür" denildi.