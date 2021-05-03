İzmirli Sıla'dan tarihi madalya
03.05.2021 11:01
Cimnastikte son yıllardaki madalyalarıyla ülkemize bu branşta uluslararası alandaki altın çağını yaşatan İzmirli sporcuların başarılarına tarihi bir ilk daha eklendi.
Cimnastikte son yıllardaki madalyalarıyla ülkemize bu branşta uluslararası alandaki altın çağını yaşatan İzmirli sporcuların başarılarına tarihi bir ilk daha eklendi.
Bornava Belediyespor'da yetişen Sıla Karakuş, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak'la birlikte gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı. İkili, 44.830 puanla ikinci olup ülkemize trampolinde ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını getirdi. Aynı organizasyonda yine İzmirli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu büyük erkeklerde senkronize finaline kalmayı başardı.
- İzmir
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