İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

17.05.2022 13:10
İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve solistlik yapan Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Ayçiçek'in uyuşturucu hap kullandığı öne sürüldü.

Bayraklı'da eğlence mekanlarında sahneye çıkıp şarkı söyleyen 1 çocuk annesi Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşadığı evde uyumak için odasına geçti. Sabah uyanıp, Ayçiçek'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden C.H., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIKÇILAR ULAŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Ayçiçek, sağlık ekipleri eve ulaşamadan hayatını kaybetti. Ayçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU HAP İDDİASI

Genç kadının şüpheli ölümü üzerine C.H, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. C.H.'nin ifadesinde, Ayçiçek ile birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını iddia ettiği, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi. C.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayşe Ayçiçek'in cenazesi Konak'taki Kahramanlar Kuruçay Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.

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Uyuşturucu, Otopsi, Şarkı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika


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