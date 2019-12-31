İzmirli sporcular 2019'da madalyalara ambargo koydu

İzmirli sporcular 2019 yılında uluslararası dev şampiyonalarda madalyalara ambargo koyarken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

İzmirli cimnastikçiler, ekim ayında Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. İzmir'in sporcuları Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda ilk kez 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandırırken Tokyo Olimpiyatları için 4 kota birden aldı. Daha önce 2018'de Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak, halka aletinde ilk dünya şampiyonumuz oldu. Ahmet Önder, paralel barda Dünya Şampiyonası'nda ilk gümüş madalyayı getirdi. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak ülkemiz adına ilki başaran Ferhat Arıcan, yıl içinde Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalyayı boynuna takarken Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olimpiyat kotasını aldı.

İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'ın yanı sıra henüz 16 yaşındaki İzmirli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı da olimpiyat barajını geçmeyi başardı. Yüzmede İzmir'in gururu olan Emre Sakçı, aralık ayında İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getirip, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşattı. Emre, ağustos ayında kariyerinde ilk olacak 2020 Olimpiyatları için kota da aldı. İzmirli milli yelkenci Derin Baytur, 16-23 Ağustos tarihleri arasında Kanada 'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde dünya şampiyonu oldu. 33 ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Derin, elde ettiği 71 net puanla birincilik kürsüsüne çıktı.