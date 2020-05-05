İzmirli taksiciler yeni karardan memnun - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında taksilerin tek-çift plaka uygulamasının sona erdirilmesinin ardından trafiğe çıkan İzmirli taksiciler yeni karardan memnun olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı dahilinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlama sona erdi. 4 Mayıs 24.00 itibarıyla kısıtlamanın kaldırılmasının ardından tüm taksiler trafiğe çıkmaya başladı. Karardan memnun olduklarını belirten Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Ülkemizin geçirdiği bu süreçle alakalı alınan kararlara her zaman saygılıyız. Harfiyen de uyuyoruz. Dün akşam Cumhurbaşkanımız tek-çift uygulamasının sona erdiğini açıkladı. Bizim açımızdan iyi oldu. Özellikle zor durumda olan şoförlerimiz evlerine ekmek götürebilecek. Bir de şu açıdan iyi oldu, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilere en fazla 2 müşteri alınabildiğinden dolayı müşteriler daha rahat seyahat edebilecek. Şoförlerimiz açısından da iyi olacak. Yetkililere teşekkür ederiz. Karardan memnunuz" dedi.

'KARARDAN MEMNUNUZ'