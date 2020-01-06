İzmirli taksicilerden tablete karşı imza kampanyası - Son Dakika
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İzmirli taksicilerden tablete karşı imza kampanyası

7 saat önce

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması 'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamaları kapsamında, taksilere tablet takılması zorunlu kılındı.

İzmirli taksicilerden tablete karşı imza kampanyası, System.String[]

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması 'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamaları kapsamında, taksilere tablet takılması zorunlu kılındı. Bazı taksiciler, tabletlerin tek firma üzerinden satılmasına tepki göstererek, imza kampanyası başlattı. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, tabletlerle taksi duraklarının pasifize edildiğini öne sürdü.

İzmir'deki taksiciler, 'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamalarına geçmeye hazırlanıyor. Uygulama kapsamında taksicilere takılacak tabletler ile cihazlar internet üzerinden erişime açık hale getirilecek. Sistemle internetten veya mobil uygulama üzerinden taksi çağrılabilecek. Yaklaşık 2 bin 500 taksici, imza kampanyası başlatarak, tabletlere itiraz etti. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Pala, yeni sistemle taksi duraklarının atıl hale geleceğini savundu. Pala, "Biz tablete karşı değiliz. Ancak süreçte bazı sıkıntılar yaşandığını düşünüyoruz. Bu tabletlerle müşteriler, araçlar durakta kontak kapalıyken taksi çağıramayacaklar. Hal böyle olunca duraklar atıl hale getirilecek. İzmir'de var olan taksi durağı kültürü de ölmüş olacak. Kontak kapalıyken de müşterinin ulaşabileceği ve durakları da içine alan sisteme sahip başka firmalar da var; fakat tek firmada ısrar ediliyor" diye konuştu.

Sistemin taksi duraklarını kapsamaması ve pahalı olması gerekçeleriyle uygulamaya karşı olduklarını söyleyen Pala, "İzmir'de 3 bin 500 taksi var. 425 TL'ye tabletleri takabileceğini söyleyen firmalar olmasına rağmen bizlere dayatılan firma, tabletleri 2 bin TL'den takıyor. Toplamda 5,5 milyon TL civarında bir para ortaya çıkıyor. Biz de bu duruma karşı çıkarak imza kampanyası başlattık. Resmi kurumlara da başvurduk. Bu sistemin çalışabilmesi için oda bünyesinde yazılımcıların olması gerekiyor ve sürekli güncelleme lazım. Şu anda bu hizmeti verebilecek kimse yok. Bunun yanı sıra sistemin durakları da kapsaması gerekiyor. Başka türlü başarılı olma şansı yok. O yüzden 2 bin 500 civarında imza topladık. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Umutluyuz ve haklı çıkacağız" dedi.

'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamaları, yarın hizmete alınacak.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
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